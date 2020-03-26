



"Изменение климата, несомненно, ощущается в сельском хозяйстве, создаются условия для выращивания более теплолюбивых культур, ранее не свойственных для Беларуси. Происходящие изменения требуют внесения корректив в основные элементы системы земледелия, пересмотра возделываемых культур, сроков посадки и уборки, и так далее", - констатировали в министерстве.





В ведомстве обратили внимание, что по оценке ученых, за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в республике повысилась на 1,3 градуса, это говорит о том, что климат становится более теплым. "В текущем году впервые температура зимой была плюсовой и почва не замерзала, что позволяло аграриям частично вести полевые работы", - напомнили там.





При этом, продолжили в Минсельхозпроде, отмечаются и засушливые условия на протяжении двух и более месяцев в период активной вегетации растений. "Засушливые условия, отразившиеся на сельскохозяйственном производстве, отмечались вдвое чаще, чем в предшествующие годы. При этом повторяемость засух увеличивается с северо-запада на юго-восток. В Гомельской области, например, повторяемость засух с площадью охвата не менее 30% области составляет 44%, то есть примерно 1 раз в 2 года, в Брестской – 1 раз в 2-3 года. Это является причиной недобора зерна и кормов для животноводства", - сообщили в министерстве.





В Минсельхозпроде считают, что один из путей, позволяющих преодолеть последствия этих явлений - оперативное введение в севооборот засухоустойчивых кормовых культур, которые способны выдержать подобные экстремальные условия. "К ним относятся, кроме традиционных для Беларуси кукурузы и проса, сорговые, а также чумиза и пайза. Климатические условия юго-западного региона Беларуси соответствуют тому, что при подборе сортов, гибридов и необходимой агротехники можно получать высокие урожаи зеленой массы и семян этих культур", - отметили в министерстве.





В министерстве обратили внимание, что уже традиционная для Беларуси кукуруза занимает около 21% площадей сельхозкультур, при этом на создание 1 тонны сухого вещества расходуется влаги меньше, чем у овса и ячменя. "Она эффективно использует осадки второй половины лета. Растения способны накапливать большую органическую массу даже в условиях засушливых районов, чему способствует хорошо развитая корневая система. При этом посредством пластичности гибридов по срокам созревания и потребности в солнечной энергии, кукуруза получила распространение по всей территории республики uot;, - рассказали в Минсельхозпроде.





"Значительное увеличения площади выращивания кукурузы в последние годы, в том числе на зерно, позволяет получать более 1 млн тонн зерна кукурузы с урожайностью 50-60 ц/га, или почти в 2 раза больше колосовых культур", - констатировали в министерстве.





"Из сорговых наибольший интерес представляют суданская трава, сорго-суданковый гибрид, сорго сахарное, которые имеют высокие кормовые достоинства, а по содержанию протеина уступают только бобовым культурам. Они могут произрастать как на легких, так и связных почвах", - полагают в Минсельхозпроде.









Кроме того, сообщили в ведомстве, за последние годы в республике значительно расширился ассортимент выращиваемых овощных и плодово-ягодных культур, который насчитывает более 40 и 30 наименований соответственно. "В открытом грунте на промышленной основе выращивается лук репчатый в однолетней культуре, спаржевая фасоль, сахарная кукуруза, арбузы, дыни", - отметили в Минсельхозпроде. Так, выращивание бахчевых культур приобретает устойчивую тенденцию. "В последние годы под бахчевые, преимущественно арбузы, в сельхозорганизациях и К(Ф)Х отводится порядка 40-50 га, в 2019 году валовой сбор ягоды составил почти 700 тонн. Арбузы выращивались во всех областях, за исключением Витебской и Могилевской", - рассказали в министерстве.





В Брестской области уже заложены плантации грецкого ореха на площади 22 га.





"По всем перечисленным культурам НАН Беларуси опубликовала множество результатов испытаний и рекомендаций по технологии возделывания в различных климатических условиях. Разработаны технологии семеноводства",- отметили в Минсельхозпроде. Кроме того, в настоящее время организации НАН проводят научные исследования по совершенствованию агротехники возделывания сорговых культур, тесно увязанных с конкретными условиями регионов республики.