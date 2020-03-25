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Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram

Суд Южного округа штата Нью-Йорк запретил передавать токены Gram инвесторам, говорится в предварительном решении суда.

Суд стал на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая просила признать токены ценной бумагой. Суд признал, что продажа токенов на вторичном рынке будет частью продажи ценных бумаг без обязательного регистрационного заявления, что нарушает закон, пишет REFORM.by

По законодательству США при продаже ценных бумаг инвесторам должна предоставляться информация о бизнес-операциях, финансовых условиях, факторах риска. Telegram Group Inс и TON Issuer Inc , эмитенты Gram, этого не сделали, чем нарушили закон о ценных бумагах. SEC подала на Telegram в суд и в октябре добилась временного запрета на размещение токенов.
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