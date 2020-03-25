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Власти хотят нарастить долю белорусских товаров на полках магазинов. Просят поддержки у банков

Правительство Беларуси изыскивает возможности увеличить долю белорусских товаров на прилавках магазинов. С этой целью у коммерческих банков запросили информацию о взаимоотношениях с отечественными производителями. Это следует из письма Национального банка в адрес комбанков.

В документе говорится, что в настоящее время правительство «изыскивает резервы» для роста объемов реализации товаров отечественного производства на внутреннем рынке, пишет TUT.BY

В этой связи Нацбанк просит комбанки «предоставить информацию о реализуемых партнерских программах с отечественными производителями товаров и услуг, кредитных продуктах на приобретение товаров отечественного производства, а также о возможных вариантах и перспективах их дальнейшего развития».


Розничные продажи белорусских товаров сокращаются уже десятый год кряду. Последнее время доля отечественных непродовольственных товаров находится на уровне 45%, продовольствия — 75−80%. По итогам 2019 года, доля продуктовой группы составила 77,5%. В Доктрине национальной продовольственной безопасности Беларуси говорится о «снижение доли продовольственных товаров импортного производства в объеме продаж организаций торговли на внутреннем рынке до 15% в 2020 году».

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) называют две основные причины, почему падают продажи отечественных товаров: недостаточная их конкурентоспособность и сокращение производства.
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