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Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть

Китайцы пополняют стратегические запасы.

Китай воспользовался падением спроса на нефть в Европе на фоне пандемии коронавируса, чтобы пополнить свои запасы за счет нефти из России. По данным трейдеров, КНР закупила уже 1,6 млн тонн российской нефти для доставки морским путем в ближайшие четыре недели, сообщает DW со ссылкой на агентство Reuters. При этом китайцы пользуются не только падением спроса на нефть в Европе, но и низкими ценами на российское сырье.

По словам трейдеров, российские нефтяные компании только рады заказам из Китая: помимо ожидаемой рецессии в западных индустриальных странах, им доставляет проблемы и ценовая война с Саудовской Аравией, которая в борьбе за расширение доли на рынке наводняет его дешевой нефтью.


Пополнение стратегических нефтяных запасов


Эксперты полагают, что скупка Китаем российской нефти может свидетельствовать и о том, что КНР использует обвал цен для пополнения своих стратегических нефтяных запасов. По оценкам аналитиков из консалтинговой группы Wood Mackenzie, объем стратегических и коммерческих запасов нефти в КНР в текущем году может составить 1,15 млрд баррелей. Такой объем способен удовлетворять нефтяные потребности страны на протяжении 83 дней.

В 2019 году нефтяные запасы КНР составляли 900 млн баррелей, а в 2014-м - лишь 200 млн баррелей.
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