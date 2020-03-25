Предприниматели по всей стране просят торговые центры и рынки пойти на уступки по арендной плате — снизить ставки или предоставить скидку. Они аргументируют это тем, что произошло падение покупательского спроса из-за «экономического кризиса на фоне мировой пандемии коронавируса и в связи с закрытием границ со всеми странами, которое повлекло перекрытие поставок». В некоторых случаях арендную плату за апрель просили полностью отменить, пишет TUT.BY





«Если налоги уплачиваются где-то по принципу „продал — уплатил“, а единый налог не поднимался уже год, то аренда для предпринимателей выходит на первый план, потому что из-за отсутствия продаж платить ее многим нечем. Это катастрофа для большинства», — поясняют в общественном объединении «Перспектива».





Но пойти на уступки по аренде для большинства арендаторов решили пока немногие торговые центры, остальные либо принимают решения индивидуально с каждым арендатором, либо отказывают в каком-либо послаблении.





К примеру, в ТЦ Diamond пока решили не вводить скидки по аренде. Как пояснили представители торгового центра, одна из причин такого решения — то, что посещаемость не снизилась. Но администрация намерена отслеживать ситуацию и принимать соответствующие решения.





— Тенденция характерна для всех торговых центров Минска и других городов. Люди стараются реже выходить из дома из-за коронавируса, и арендаторы закономерно просят снизить арендные ставки. Мы, в свою очередь, ежедневно анализируем ситуацию и смотрим на трафик по счетчикам в ТРЦ. И всегда стараемся учитывать пожелания торговых операторов, — рассказывают в компании «Сигмаполюс», владеющей ТРЦ «Титан» и «Тивали». — Действуем всегда индивидуально, так как размер тех же ставок обусловлен множеством факторов, которые закреплены в договорах. Сейчас как раз ведутся индивидуальные переговоры с арендаторами, и по их результатам мы принимаем наиболее оптимальные решения. Мы открыты к диалогу и заинтересованы в финансовой стабильности торговых операторов в наших объектах.









Один из предпринимателей, который одновременно владеет в этих ТЦ торговой площадью и сам арендует место под оказание услуг, рассказал, что сначала сам договорился на снижение арендной ставки (больше чем на четверть), затем урезал ее своему арендатору — на 25%.





Власти могут ввести послабления по аренде

Тем временем Госкомимущество 25 марта заявило, что для минимизации последствий неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении «уязвимых» видов экономической деятельности рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины.





«В частности, данные меры могут быть направлены на поддержку таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и иные», — уточнили в ведомстве.