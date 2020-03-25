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Минфин уверяет: Беларусь сможет исполнять обязательства по госдолгу в полном объеме

Беларусь продолжит исполнять обязательства по госдолгу в полном объеме, заявил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович


"Мы продолжаем исполнять свои обязательства в полном объеме. Никаких изменений в политике Министерства финансов и Беларуси в целом в отношении обязательств, которые страна на себя приняла, мы не вносим и продолжаем действовать в строгом соответствии с этими обязательствами", - сказал Максим Ермолович.

За два месяца текущего года на погашение госдолга было направлено $366 млн, на обслуживание - $157 млн. До конца года на погашение и обслуживание предстоит направить около $3,1 млрд. 

"Никаких проблем с исполнением этих обязательств не видим. Есть полная уверенность в том, что мы обеспечены источниками для такого погашения", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что Министерство финансов провело значительную работу по совершенствованию системы управления государственным долгом, диверсифицировало портфель своих заимствований и возможности привлечения ресурсов из разных источников. 

"Достаточно развит внутренний рынок, на котором присутствуют государственные ценные бумаги. Это позволяет нам в любых, даже сложных ситуациях обеспечивать высокую управляемость госдолга", - цитирует Ермоловича БелТА.



Один из выпусков был номинирован в долларах (объем — $100 млн), другой — в евро (тоже 100 млн). На долларовые облигации объем заявок составил чуть более $2 млн, на евро — около 2,256 млн.
"Белорусский партизан"
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