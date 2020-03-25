



Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в белорусском представительстве ВБ.





«Всемирный банк сделает все возможное, чтобы помочь Беларуси отреагировать на медицинские, социальные и экономические проблемы связанные с распространением COVID-19. В настоящее время правительство, ООН и Всемирный банк совместно работают над планированием, финансированием, а также закупкой предметов медицинского назначения», — сказали в представительстве.





Между тем, в представительстве отметили, что пока Беларусь не обращалась с предложениями о реструктуризации имеющегося долга. «Правительство Беларуси не обращалось во Всемирный банк для обсуждения вопроса о реструктуризации долга», — добавил сотрудник представительства.





Как сообщалось, правительство Беларуси планирует провести реструктуризацию части внешнего госдолга в условиях резкого ослабления белорусского рубля из-за девальвации российского рубля, падения цен на нефть, отсутствия стабильных поставок нефтесырья на белорусские НПЗ и глобального влияния пандемии коронавируса.





«Предложения о реструктуризации части внешнего долга звучат. Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях. (. . .) Мы попытаемся выйти на партнеров, невзирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга», — сказал в понедельник первый вице-премьер Дмитрий Крутой, которого цитирует госагентство «БелТА».





Крутой пояснил, что предложение о реструктуризации касается только займов, ранее привлеченных от международных фининститутов – Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ.