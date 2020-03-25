«Коронавирус или возникшие в его связи эпидемия и пандемия сами по себе не могут являться обстоятельствами непреодолимой силы, но таковыми могут признаваться ограничительные и другие меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса и его последствий и возникшие после заключения конкретных договоров», — говорится в пояснении БелТПП.





При этом к ограничительным мерам могут быть отнесены решения государственных и местных органов управления, постановления правительств, в том числе направленные на ограничение поставок, свободное перемещение товаров и рабочей силы или закрытие границ.





В случае, если ограничительные меры были приняты на территории иностранных государств, то документами, подтверждающими наличие обстоятельств непреодолимой силы, также будут являться выданные уполномоченными в этих государствах организациями сертификаты о форс-мажорах. Например, если ограничительные меры были приняты на территории Китая или Российской Федерации, то документами, подтверждающими обстоятельства непреодолимой силы, будут являться соответственно сертификаты Китайского совета по содействию международной торговле или Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.





К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены как природные стихийные явления (наводнения, ураганы, пожары и т. д.), так и явления общественной жизни (войны, забастовки и т. д.).





К обстоятельствам непреодолимой силы, как правило, не относятся:





изменение курсов валют;

снижение выручки от продажи товаров, работ, услуг, в том числе в связи с приостановлением деятельности;

снижение уровня посещаемости кафе, ресторанов, иных организаций общественного питания, казино, гостиниц, кинотеатров;

увеличение стоимости транспортировки товаров, в том числе морским транспортом;

снижение количества морских судов на морских транспортных линиях.

Обстоятельства непреодолимой силы являются основанием освобождения субъектов от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, а не от исполнения самих обязательств. Обязанность доказывания наличия форс-мажора возлагается на лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство по конкретному договору.

Для начала процедуры свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы в БелТПП заинтересованное лицо должно представить письменное заявление. В нем должны быть указаны дата и номер договора, обязательства по которому не исполнены или исполнены ненадлежащим образом; изложена хронология действий сторон при исполнении обязательств по договору; названо событие, по ужившее причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.





К заявлению должны прилагаться заверенные документы (копии договора, спецификаций, справка об объемах выполненных обязательств по договору и другие), подтверждающие факты, которые изложены в заявлении.





При выдаче БелТПП заключений о наличии обстоятельств непреодолимой силы взимается плата, размер которой для членов БелТПП составляет 50% установленного тарифа.