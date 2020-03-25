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Представители отельного бизнеса готовят предложения по спасению гостиничного сектора Беларуси

В настоящее время Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) и представители отельного бизнеса дорабатывают и совместно готовят обращение в государственные органы с четким перечнем предложений по спасению гостиничного бизнеса в Беларуси. Такая информация прозвучала на заседании «антикризисного» круглого стола, который прошел в отеле «Пекин».


Ранее РСТО подготовил и отправил в правительство предложения по антикризисным мерам для спасения туристической отрасли. Также Союз провел совместное заседание белорусских туроператоров и турагентов, в котором приняли участие 180 человек, и в ходе которого была сформирована рабочая группа для согласования единой позиции отечественных туроператоров и турагентов.

Что касается отельного сегмента, то, как подчеркивает РСТО, и у туристических компаний, и у гостиниц Беларуси одинаковые цели – спасти индустрию гостеприимства, сохранить отрасль, рабочие места и квалифицированный персонал. В ближайшее время предложения будут сформулированы, и отельный бизнес будет ждать решения своей участи. Так или иначе, без различных налоговых льгот отелям, туристическим компаниям — всей отрасли гостеприимства в Беларуси — сейчас не выжить.

Как сообщает сайт РСТО, участие в нем приняли руководство РСТО и столичных отелей («Пекин», Marriott Minsk Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, Renaissance Minsk, Willing Hotel, «Минотель», «Славянская», «Арена»), представители турфирм («Санни Трэвел», «Виаполь», «Тайм Вояж», «БеларусТурСервис», «Вокруг Света»), а также депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей.
Экопресс
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