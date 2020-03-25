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Мнение: Массового повышения ставок по потребкредитам в Беларуси не будет

Белорусские банки не будут массово повышать ставки по потребительским кредитам с учетом реального платежеспособного спроса заемщиков, заявил агентству "Интерфакс-Запад" топ-менеджер одного из банков.

"Массового повышения ставок по потребительским кредитам не будет в связи с тем, что реальный платежеспособный спрос на кредиты и так невысокий", - сказал банкир, комментируя изменение процентных ставок в ряде кредитных учреждений.

Он также полагает, что банки также сдержанно отреагируют на рост спроса на валюту в части возможного повышения ставок по депозитам в белорусских рублях. "В целом по системе сейчас имеется избыточная ликвидность в безналичных белорусских рублях, поэтому повышать ставки по депозитам нецелесообразно", - отметил топ-менеджер.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Нацбанк отменил до конца года действие норматива расчетной величины стандартного риска (РВСР), который задавал предельно допустимый уровень ставок по депозитам и кредитам в банковской системе.

Нацбанк принял данное решение в связи с ослаблением белорусского рубля с начала года более чем на 25% и ростом спроса на валюту на внутреннем рынке.

Как сообщалось, белорусский рубль вслед за российским вступил в период ослабления из-за глобального падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. Резкое падение белорусского рубля вслед за российским началось 9 марта.

Ряд белорусских банков отреагировал на ситуацию краткосрочной приостановкой выдачи потребкредитов, в отдельных банках ставки выросли на 2-3 процентных пункта.

Наиболее заметной стала реакция двух крупнейших белорусских госбанков - "Беларусбанка" и "Белагропромбанка", которые повысили ставки по кредитам на строительство и покупку жилья.

С 23 марта процентная ставка на строительство и приобретение жилья на общих условиях в обоих банках установлена на уровне 14,19%, свидетельствует информация на сайтах банков. Ранее ставка по кредитам на недвижимость составляла 12,32% в обоих банках.
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