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В Канаде пивные заводы переоборудовали под производство дезинфекторов

Большая канадская пивоваренная сеть “Labatt” ”переоборудует ряд своих предприятий под производство дезинфекторов для рук.

Об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

“Канадская пивоварня “Labatt” вновь мобилизует свою программу противостояния катаклизмам и впервые по всей стране начинает процесс перевода производства с пива на дезинфекторы для рук в поддержку национальных усилий по борьбе с распространением Covid-19”, - сообщили в компании.

Отмечается, что первая партия в 50 тысяч дезинфекторов будет бесплатно передана благотворительным организациям, а также тем, кто находится на передовой борьбы, и партнерам в ресторанном и барном бизнесе, которые играют важную роль в приготовлении еды на вынос”.

Всего пять заводов компании в четырех провинциях перейдут на производство дезинфекторов.

В компании добавили, что уже 12 раз перепрофилировали свои производственные мощности, в попытке помочь канадцам во время катаклизмов, однако, впервые пивоваренные заводы будут выпускать дезинфекторы. Раньше вместо пива “Labatt” разливал в банки питьевую воду, которую бесплатно передавал в регионы, где происходили природные катаклизмы, вроде пожаров или наводнений.

По состоянию на утро вторника на территории Канады было подтверждено 1646 случаев инфицирования новым коронавирусом. Болезнь унесла жизни 24 человек.
Укринформ
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