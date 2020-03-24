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Бел Рус

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Страны ЕС накопили рекордные запасы газа

Цены могут рухнуть до $70 за тысячу кубометров.

Вслед за коллапсом рынка нефти, где цены рухнули до 18-летних минимумов, лишив Россию 4-5 млрд долларов ежемесячного экспортного дохода, тучи начинают сгущаться над второй ключевой «сырьевой трубой», пишет finanz.ru.

Европейский рынок газа, который приносит российской экономике каждый десятый доллар валютной выручки (41,5 млрд долларов в прошлом году), столкнулся с рекордным избытком запасов в хранилищах.

К началу сезона летней закачки ПХГ заполнены больше на половину, констатирует в статье для корпоративного журнала «Газпрома» начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.

После самой теплой зимы с 1855 года в хранилищах осталось больше газа, чем когда-либо в истории: на конец февраля ПХГ были заполнены на 62%, хотя год назад это было 42%, а в холодном 2018-м - только 32%, отмечают в «Мониторинге» эксперты Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Это означает, что покупателей газа ждет «удачный год», а вот для его экспортеров «ситуация складывается не столь благополучно», пишет в свою очередь Комлев.

Февральский карантин в Китае привел к новому обрушение цен на газ в Азии в Европе. На нидерландском хабе TTF газовые котировки обвалились на 20%, падая в моменте ниже 100 долларов за тысячу кубометров (2,7 доллара за миллион БТЕ).

Цены в Азии упали до уровней, которых рынок не видел ни разу с 2009 года - ниже 2,9 доллара за млн БТЕ; в США - до минимумов с 1999 года (1,76 доллара за миллион БТЕ).

В начале года «Газпром» придерживал газ, пытаясь «сдуть» хранилища до нормального уровня. В январе поставки в ЕС рухнули на 26%, в феврале - были на 8% ниже 2019 года.

Но план наверстать экспорт во второй половине наткнулся на пандемию коронавируса, охватившую Италию, Германию и Францию. Карантин и остановка промышленности приведут к сокращению на газ: на 20% со стороны бизнеса, на 5% - со стороны промышленности и 2% - со стороны населения, прогнозирует Rystad Energy.

Это может привести к новому обрушению газовых цен, которые уже находятся на рентабельности - как для «Газпрома», так для поставщиков СПГ из США, предупреждает Fitch. По оценке агентства, газ в Европе подешевеет еще на 25%, до 2 долларов за млн БТЕ, или около 70 долларов за тысячу кубометров.


Средняя экспортная цена «Газпрома» все-таки значительно выше хабовых котировок, напоминают эксперты «Сколково»: концерн использует более «длинные» биржевые инструменты определения цены, сохраняет определенную долю нефтяной привязки, и кроме того, его контракты защищены условием take-or-pay.

«С другой стороны, на фоне текущих цен «Газпром» не способен наращивать поставки по долгосрочным контрактам, и главным драйвером поставок являются продажи через электронную торговую платформу», где газ стоит существенно дешевле, говорится «Мониторинге».

Приток сжиженного газа в Европу тем временем продолжает нарастать. За 24 дня февраля в ГТС Европы было поставлено 7,8 млрд кубометров м регазифицированного СПГ, что на 33% больше, чем в прошлом феврале.

Уровень загрузки инфраструктуры для поставки СПГ в сеть превысил 50%, хотя год назад был ниже 40%.
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