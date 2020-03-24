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Банковские мошенники во время пандемии придумали новую схему обмана

БПС-Сбербанк предупредил о новой мошеннической схеме, рассказав об этом на своем сайте.

- Злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильный телефон и сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров, - сообщает БПС-Сбербанк. И предупреждает, что они не делают такого рода рассылок. Кроме того, нет такого постановления.

Белорусов просят не отвечать на такие сообщения и не переходить по ссылкам. Конечно, нельзя никому говорить пароли из смс, которые вам приходят на телефон, номер карты и три цифры на обороте, пишет "Комсомольская правда".
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