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Румас: готовятся предложения Лукашенко по поддержке предприятий и бизнеса

Белорусское правительство готовит предложения Александру Лукашенко по поддержке отечественных предприятий и бизнеса.

Об этом во вторник рассказал премьер-министр Сергей Румас. По его словам, это первый такой пакет мер, его разработало Министерство экономики и "проработали с бизнес-союзами", передает "Еврорадио".

"Для того, чтобы помочь предприятиям легче пройти вот этот сложный период", — пояснил Румас необходимость озвученного проекта.

Также Минэкономики "предложило широкий набор инструментов, который включает в себя и налоговые каникулы, и кредитные каникулы, и поддержку индивидуальных предпринимателей".

31 марта правительство планирует принять этот пакет мер и обратиться к руководителю государства с предложением его поддержать. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации, заявил Сергей Румас.

Во время пандемии коронавируса многие страны мира пытаются поддержать промышленность, бизнес и обычных граждан.
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