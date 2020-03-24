Об этом во вторник рассказал премьер-министр Сергей Румас. По его словам, это первый такой пакет мер, его разработало Министерство экономики и "проработали с бизнес-союзами", передает "Еврорадио"





"Для того, чтобы помочь предприятиям легче пройти вот этот сложный период", — пояснил Румас необходимость озвученного проекта.





Также Минэкономики "предложило широкий набор инструментов, который включает в себя и налоговые каникулы, и кредитные каникулы, и поддержку индивидуальных предпринимателей".





31 марта правительство планирует принять этот пакет мер и обратиться к руководителю государства с предложением его поддержать. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации, заявил Сергей Румас.





Во время пандемии коронавируса многие страны мира пытаются поддержать промышленность, бизнес и обычных граждан.