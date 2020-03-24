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В России отменили запрет на экспорт круп. Он продержался три дня

Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.

"Введенное ограничение отменено", - сообщил он, сославшись на полученные документы.

В Россельхознадзоре эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт из России крупяной продукции. Предполагалось, что ограничение будет действовать 10 дней.

В то же время представители крупяной отрасли высказались против этого решения. Они сообщали о том, что в ограничении экспорта нет необходимости, поскольку имеющихся запасов круп достаточно и для внутреннего потребления, и для экспортной программы - даже на фоне повышенного спроса из-за коронавируса. К тому же из всех круп основным экспортным товаром является только рис.
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