Румас: Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии
Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии.
Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
"Все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - цитирует Румаса belta.by
По его словам, сейчас премия поставщикам составляет $11,7.
Однако накануне сообщалось, что компания «Роснефть», основной поставщик российской нефти в Беларусь, поставит нефть на своих условиях, с премией $5 за одну тонну, о чем сообщил журналистам в понедельник, 23 марта, представитель компании.
Кто-то снова нам что-то сказал не так.
"Белорусский партизан"
14:22 24/03/2020
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