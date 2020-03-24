



Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.





"Все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - цитирует Румаса belta.by





По его словам, сейчас премия поставщикам составляет $11,7.





Однако накануне сообщалось, что компания «Роснефть», основной поставщик российской нефти в Беларусь, поставит нефть на своих условиях, с премией $5 за одну тонну, о чем сообщил журналистам в понедельник, 23 марта, представитель компании.





Кто-то снова нам что-то сказал не так.