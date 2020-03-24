Это случилось! Белорусский рубль разгромил доллар

В итоге валютная корзина подешевела впервые после серии из семи повышений подряд. За это время её значение четыре раза подряд обновляло исторический рекорд.





Курс доллара обвалился на 0,0396 BYN до 2,6000 BYN/USD.





Напомним, что предыдущие шесть торговых сессий доллар ежедневно обновлял абсолютный максимум и в общей сумме подорожал почти на 30 копеек. Сегодня белорусский рубль подвинул доллар назад на 4 копейки, но в сравнении с началом марта стоимость доллара подскочила на 36 копеек.





С начала года стоимость одного американского доллара выросла почти на 50(!) копеек.





Напомним, после резкого роста 9 марта было целых два дня укрепления. Но потом что-то пошло не так, и курс доллара подскочил ещё на 32 копейки. Так что расслабляться не стоит. Весело будет ещё долго.





Кус евро упал на 0,0126 BYN до 2,8174 BYN/EUR и покинул исторический максимум.





С начала марта европейская валюта подорожала на 35 копеек, а с начала года на 45 копеек.









Курс российского рубля подскочил на 0,0298 BYN до 3,2996 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 18 дней, а чуть менее недели назад он находился вблизи минимума за 7 месяцев.





С начала месяца стоимость сотни российских рублей снизилась на 4 копейки.