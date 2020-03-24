Нацбанк рекомендует банкам обеспечить обменные пункты валютой





Необходимость в таких рекомендациях возникла в связи с тем, что из-за роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, в первую очередь, на доллары США, возник дефицит долларов в банковской системе РБ.





Это имеет объективную причину: поставки наличных долларов из-за рубежа затруднены вследствие транспортных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.





В связи с этим в Нацбанке отметили, что банкам необходимо подкреплять обменные пункты иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения.





Кроме того, Нацбанк рекомендовал банкам не пытаться получать дополнительный доход, используя повышенный спрос населения на валюту. В главном банке страны обратили внимание на необходимость взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты.





В Нацбанке считают, что недопустимо вводить необоснованные ограничения и взимать вознаграждения за совершение банковских операций, связанных с получением наличных денежных средств клиентами со своих текущих счетов, а также завышать курс конверсии при снятии физическими лицами наличной иностранной валюты с вкладов в других валютах.









Ранее Нацбанк сообщил, что в связи с повышенной волатильностью курса рубля он осуществлял валютные интервенции в дополнительных объемах в целях обеспечения финансовой стабильности.





Кроме того, он принял ряд мер, которые увеличат возможности коммерческих банков по предоставлению кредитов населению, а также по увеличению ставок по банковским вкладам для физических лиц.





Нацбанк также рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставить гражданам отсрочки возврата кредитов и уплаты процентов в том случае, если у клиентов в связи с эпидемией коронавируса ухудшилось финансовое положение и они не способны исполнять обязательства по кредитным договорам надлежащим образом.