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Нацбанк рекомендует банкам обеспечить обменные пункты валютой

Центральный банк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам не завышать курсы конверсии рублей в валюту, а в связи с нехваткой долларов обеспечивать обменные пункты другими валютами.


Необходимость в таких рекомендациях возникла в связи с тем, что из-за роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, в первую очередь, на доллары США, возник дефицит долларов в банковской системе РБ. 

Это имеет объективную причину: поставки наличных долларов из-за рубежа затруднены вследствие транспортных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В связи с этим в Нацбанке отметили, что банкам необходимо подкреплять обменные пункты иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения.

Кроме того, Нацбанк рекомендовал банкам не пытаться получать дополнительный доход, используя повышенный спрос населения на валюту. В главном банке страны обратили внимание на необходимость взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты.

В Нацбанке считают, что недопустимо вводить необоснованные ограничения и взимать вознаграждения за совершение банковских операций, связанных с получением наличных денежных средств клиентами со своих текущих счетов, а также завышать курс конверсии при снятии физическими лицами наличной иностранной валюты с вкладов в других валютах.


Ранее Нацбанк сообщил, что в связи с повышенной волатильностью курса рубля он осуществлял валютные интервенции в дополнительных объемах в целях обеспечения финансовой стабильности.

Кроме того, он принял ряд мер, которые увеличат возможности коммерческих банков по предоставлению кредитов населению, а также по увеличению ставок по банковским вкладам для физических лиц.

Нацбанк также рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставить гражданам отсрочки возврата кредитов и уплаты процентов в том случае, если у клиентов в связи с эпидемией коронавируса ухудшилось финансовое положение и они не способны исполнять обязательства по кредитным договорам надлежащим образом.
Источник: select.by
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