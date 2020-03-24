Поступление денег от работающих в России белорусов в прошлом году сократилось до минимума за последние восемь лет.





В 2010-х годах, по данным Центробанка России, меньшая сумма переводов физических лиц-нерезидентов через банки и платежные системы из России в Беларусь была только в 2011 году.





Согласно обнародованной главным российским банком статистике, в рамках трансграничных переводов объем официальных перечислений нерезидентами средств из России в Беларусь по итогам прошлого года составил 63 млн долларов.





Эта сумма практически поровну распределилась по кварталам 2019 года: 16 млн — в первом, 17 млн — во втором, 16 млн – в третьем и 15 млн долларов в четвертом. Средний чек одной операции составил 271 доллар.









Прошлогодний объем перечислений белорусских гастарбайтеров оказался на более чем 20 млн долларов меньше, чем в 2018 году (85 млн долларов) и, в целом, самым низким за последние восемь лет. В 2010–х годах меньшая сумма фигурировала только в кризисном 2011 году – 56 млн долларов (такой же объем переводов пришелся на другой кризисный год – 2009-й). Самая большая сумма переводов из России в Беларусь была зафиксирована в 2017 году – 115 млн долларов.





Всего нерезиденты перечислили в прошлом году из России 8,673 млрд долларов. Крупнейшими отправителями были граждане Узбекистана (3,084 млрд), Таджикистана (1,148 млрд) и Кыргызстана (694 млн).