Myfin.by публикует три основных сценария развития мировой экономики и Беларуси в ходе пандемии.





Чтобы все это не казалось слишком далеким от Беларуси, напоминаем, что:





Индексы ведущих мировых бирж отражают общее состояние экономики, активный спрос, в т.ч. спрос на нефть и ее цену.





Цена нефти определяет курс российского рубля к доллару на Московской бирже.





Курс российского рубля понижает или повышает цену отечественной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Результаты биржевых торгов в первой половине дня определяют курсы валют в обменных пунктах после обеда.





Цепочку можно не продолжать, но связь между ценами и зарплатами в Беларуси с кризисами в других частях света очевидна. Потому начнем обзор мировых прогнозов именно с коронавируса. Главным источником информации будет исследование американской консалтинговой компании McKinsey & Co и последние публикации других экономистов.





Главная угроза – COVID-19

Перспективы мировой экономики в данный момент определяет дальнейшее распространение коронавируса. Большей частью потому, что каждый очаг этой заразы означает закрытие региона на карантин. А карантин это:





Изменение спроса в местной рознице, вначале всплеск, потом падение и закрытие магазинов, а также всех общественных учреждений.





Изменение графика работы или временное закрытие предприятий. Что прямо влияет на поставщиков и потребителей их продукции в других местах.





Ограничение движения через зараженный регион. А это, в свою очередь, еще больше мешает торговле и производству даже в незатронутых болезнью местах.





Если добавить резкий рост расходов на здравоохранение, а также падение доходов из-за вынужденного простоя, то появляется причина для мирового экономического кризиса, причем даже большего чем в 2008, 1997 и 1985 годах. Тогда цепную реакцию запускал какой-то один макро-регион, а сейчас – сразу многие.





Падение курсов акций и валют

Изменение курсов некоторых валют и акций на фондовых рынках полноценным кризисом пока не выглядит, потому что проигрыш трейдеров компенсируется выигрышем других.





Кто-то пишет о крахе китайской экономики; кто-то сообщает, что китайцы по дешевке выкупают у иностранцев акции собственных предприятий. Большинство аналитиков сходится во мнении, что колебания цен станут проблемой для относительно слабых, развивающихся экономик.





А богатые страны получат некоторые преимущества не сейчас, но впоследствии.









Падение цен на нефть

Совпавшее с коронавирусом падение нефтяных цен мировой проблемой тоже не является. Для некоторых добывающих стран падение нефти – это пропорциональное падение экономики. Пример – синхронные изменения мировой цены нефти и стоимости российского рубля к другим валютам.





Но для стран с невысокой себестоимостью добычи дешевая нефть может стать благом, они наращивают объемы добычи в то время как продавцы дорогой нефти уходят с рынка. Пример – дешевая нефть стран Персидского Залива и Венесуэлы.





Для стран потребителей нефти падение цен – очевидное благо. Китаю она станет подспорьем для скорейшего восстановления экономики. Европа и Америка снизят цены на топливо, жители США получат выгоду примерно в 6% от общих расходов.





Теперь вернемся к прогнозу McKinsey & Company.





Сценарий первый – оптимистичный. Восстановление и рост

Чтобы мир пережил кризис с минимальными последствиями, должно совпасть несколько условий, часть которых пока неизвестна.





Если COVID-19 имеет сезонный характер, то уже скоро в зараженных странах эпидемия начнет снижаться, а в других регионах не начнется до осенних холодов.





Тогда коронавирус не распространится в других странах Азии, Африке, Океании.

Эпидемия в Китае завершится. Китайские предприятия быстрыми темпами восстановят производство и поставки.





Следующий обязательный критерий успеха – эффективные усилия медицины, властей и общества в борьбе с эпидемией:





Удается изолировать и поддерживать группы риска: людей преклонного возраста и ослабленных хроническими заболеваниями.





Однако работоспособное население бОльшей частью продолжает трудиться, но соблюдает при этом гигиенические правила и таким образом сдерживает распространение вируса.





Большинство людей вне опасных зон продолжают свою обычную жизнь.





Для полной победы понадобится также работающая вакцина и другие средства эффективной борьбы с болезнью.





Тогда зима в Южном полушарии не станет началом эпидемии. Экономическая активность в этой части мира не снижается.





При наличии вакцины вирус не сможет осенью вернуться в северные страны, где продолжится восстановление экономики.





В таком благоприятном сценарии возрождение производства и торговли наступит уже во II-III кварталах 2020 года.





Модель, разработанная McKinsey & Co в партнерстве с Oxford Economics, предполагает, что рост мирового ВВП к 2020 году упадет с ожидаемых раньше 2,5% до 2,0%. Рост в Китае составит 4,7% вместо 6%. Общий рост экономики Восточной Азии будет меньше на 1%. Падение глобальных показателей всего 0,5%, т.е. мировая экономика устойчиво растет.









Сценарий второй – борьба с переменным успехом и замедление мировой экономики

Полной уверенности в поведении вируса и эффективности борьбы с ним нет. Где появится слабое звено пока не ясно, но результат во всех случаях будет примерно таким:





Карантины и ограничения на поездки приводят к резкому сокращению потребительских и деловых расходов до конца II квартала, начинается рецессия, хотя вспышка эпидемии переходит под контроль в большинстве регионов мира.





Самоподдерживающаяся динамика рецессии затягивает спад до конца III квартала.

Потребители остаются дома, предприятия теряют доходы и увольняют работников, а уровень безработицы резко возрастает.





Деловые инвестиционные контракты и корпоративные банкротства растут, повышается давление на банковскую и финансовую систему.





Падение спроса сокращает рост мирового ВВП к 2020 году вдвое, до 1–1,5 процента, и приводит к замедлению мировой экономики, но не к рецессии.





Наихудший сценарий – длительное падение

Вирус оказывается не сезонным, а, как некоторые коронавирусы у животных, активен круглый год.





В этом сценарии эпидемия в Америке и Европе растет до мая.





Африка, Океания и некоторые азиатские страны также страдают, хотя в странах с более молодым населением число смертей в процентном отношении меньше.





Даже страны, которым удалось успешно справиться с эпидемией (Китай), вынуждены применять определенные защитные меры.





Спрос страдает, поскольку потребители сокращают расходы в течение всего года. В наиболее затронутых секторах число увольнений и банкротств корпораций растет в течение всего 2020 года. Экономика многих отраслей, в частности – туризм, авиаперевозки, уходит в «штопор».





Финансовая система страдает, но полномасштабный банковский кризис не происходит благодаря высокой капитализации банков и мерам по предотвращению рисков.





Скромные фискальные меры оказываются недостаточными для преодоления экономического ущерба во II и III кварталах. Но в IV квартале экономика Европы и США все-таки восстанавливается. Возможный рост мирового ВВП за 2020 год может быть на уровне 1,5%-0,5% (если не случится чего-то худшего).





Менее развитые экономики пострадают больше, чем устойчивые. Для примера – даже сейчас китайские предприятия за пределами опасных зон работают на 90% мощности, порты и логистические центры загружены на 60%-80%, а продавцы американской сланцевой нефти захеджировали (проще говоря – фактически застраховали) риск падения цен и заработают, если не на добыче, то на покупке чужой дешевой нефти.





Если в прошлых сценариях прогноз по ценам нефти и газа вариативен, то в этом случае цены гарантированно падают.





Что это значит для нас?

При падении в России наверняка уменьшится платежеспособный спрос на белорусские товары, однако какие отрасли пострадают больше сказать трудно. Как все это отразится на Беларуси до конца не ясно . Пока курс белорусского рубля предсказуемо падает вслед за российской валютой., однако какие отрасли пострадают больше сказать трудно.





Мелкий бизнес в Беларуси пересчитывает ценники, потому что закупать следующую партию придется из текущей выручки, но по новым курсам.





Дмитрия Крука и Катерины Борнуковой, Беларуси гарантирован экономический шторм. По мнению экспертов Beroc





Совпадение множества внешних и внутренних шоков может снизить ВВП на 10% и более.