Девальвация: белорусы выгребают из салонов новые Geely и не только

ABW связался с дилерами и узнал о ситуации в автосалонах.





Наш читатель Олег сообщил, что в автосалонах Geely сейчас повышенный ажиотаж в связи с падением курса белорусского рубля.





"Я еще в феврале подумывал о покупке Geely Coolray. Но в итоге пришел к выводу, что машина мне все-таки мала. А тут курс рубля упал, понял, что надо торопиться, пока цены не пересмотрели. Решил брать Atlas с турбированным 1,8-литровым мотором и в комплектации Lux Led, но без полного привода.





Приехал недавно в салон на Боровой - там выгребают все, что движется. Менеджеры уставшие вконец. То есть все поняли, что надо брать быстрее. Подал заявку на лизинг, переживаю, не знаю, что дальше будет: успею или нет. Если лизинговая компания одобрит, то буду брать.





Стоимость Geely Atlas Lux Led - 49.600 рублей, но с антикоррозийной обработкой и оклейкой пленкой - 51.030 рублей. Первоначальный взнос составляет 13.870 рублей, который включает КАСКО на 920 рублей. Далее ежемесячные выплаты в среднем составят 520 рублей на протяжении семи лет.





Жена в пятницу сдавала рубли по курсу 2,6. Получается, что стоимость авто с антикором и оклейкой по этому курсу - 19.600 долларов. Когда курс был 2,1, этот Atlas с "допами" стоил 24.300 долларов. То есть подешевел он значительно".









Через некоторое время Олегу позвонили из лизинговой компании - у них меняются условия: "Аванс вместо 25 процентов теперь будет 27, максимальный срок лизинга - пять нет, а не семь. Ставка - 2,9 процента.





В моем случае первоначальный взнос с КАСКО теперь составляет 14.690 рублей, придется платить около 750 рублей на протяжении трех лет, а остаток - по ставке рефинансирования плюс 3,1 процента - выплатить за два года. Но непонятна ситуация с вирусом. Если встанем на карантин, то чем платить тогда?"





Машины тоже заканчиваются. Олег позвонил на Орловскую, так как на Боровой продали 6 машин в нужной комплектации, их больше нет. На Орловской оставалось три машины, есть шанс забрать одну из них.





Мы связались с представителями дилеров Geely. Первым дал комментарий автоцентр на Тимирязева:





"Мы наблюдаем повышенный ажиотаж в отношении автомобилей, по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос значительно возрос. Клиенты как оформляют покупку нового авто в кредит и лизинг, так и приобретают машины за собственные средства в 100-процентном объеме.





Но последних все-таки немного. Больше авто берут за счет финансовых инструментов. Мы не можем давать оценку ажиотажному спросу, возможно, это общие экономические тенденции последних месяцев".





Также нам прокомментировали ситуацию представители дилера на Орловской:





"На прошлой неделе объем выданных автомобилей возрос почти в 2 раза, данный ажиотаж можно объяснить стабильностью цен на нашу продукцию и выгодными кредитными предложениями.





Стоит отметить, что стабильность цен и кредитных программ сейчас находится под давлением внешних факторов и не поддается нашему влиянию и прогнозированию. Покупателям советуем не затягивать с решением о покупке автомобиля, особенно с привлечением кредитных средств, так как сроки рассмотрения заявок увеличились".





Как нам сообщили, Geely Coolray уже ни там ни там нет. Льготные кредиты еще остались.









Также мы связались с заводом "БелДжи":





"Цены мы не поднимали, льготные кредитные программы остались, то есть изменений не было, а доллар подорожал. В связи с этим наблюдается повышенный спрос на наши машины, - говорит начальник отдела маркетинга и рекламы Владимир Подымако. - В условиях падения курса белорусского рубля наши граждане пытаются выгодно вложить свои средства.





Что касается Geely Coolray, то эти машины разобрали, их уже нет. Но в Китае ситуация нормализовалась, думаем, в апреле получим машинокомплекты, модель снова появится в продаже. С другими авто проблем нет, на складах есть продукция, производство тоже работает. Цены мы будем пересматривать в апреле, в марте пока они остаются на том же уровне".





Белорусы активно покупают не только Geely, но и автомобили других марок, цены на которые зафиксированы в белорусских рублях.





Представители автоцентра "Атлант-М на Аэродромной" сообщили, что у них также большой ажиотаж на авто:





"Толп и очередей нет, но машины разбирают активно. Это все началось где-то в начале прошлой недели, когда курс с 2,2 пошел до 2,3 и выше. Люди оживились. Покупают и дорогие машины, и дешевые. То, что зафиксировано в белорусских рублях, а цены на Volkswagen зафиксированы именно в этой валюте.





Спрос подогревает и то, что некоторые банки приостановили кредитование в белорусских рублях. Люди поняли, что могут остаться без машин, так как кредитов может не быть. Некоторые банки начали пересчитывать ставки. Но в целом кредитные предложения в белорусских рублях все же остались.





Продажи выросли процентов на 30-40, нагрузка на менеджеров большая. Причем спрос есть по всем маркам, которые продает холдинг "Атлант-М", у коллег из других автоцентров тоже много работы. Машин пока хватает, хотя по Tiguan скоро уже будет сказываться дефицит. Клиентов много. В основном машины берут в кредит в белорусских рублях. Даже те, у кого есть деньги, все равно берут кредиты - так выгоднее".





Для примера: на 1 марта был курс 2,2391, Volkswagen Polo в комплектации Connect стоил 27.900 руб., или 12.460 долларов - на 24 марта официальный курс составляет 2,6396, сейчас в долларовом эквиваленте машина стоит 10.334 доллара. То есть подешевела на 2000 долларов.









Независимые экономисты дают неутешительные прогнозы: на Беларусь надвигается экономический шторм. Даже власти признают, что одной ногой в финансово-экономический кризис мы уже вступили.





А перед штормом, как уже повелось, белорусы сметают все подряд, пока не закончатся деньги либо пока не подорожают товары. Или машины, как в нашем случае