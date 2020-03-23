"Беллегпром" отчитался о пошиве 4,5 миллиона масок

Несмотря на заверения Минздрава в отсутствии дефицита, предприятия «Беллегпрома» формируют стратегический запас масок. В основном предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.





Кроме того, ОАО «МедЛен» наладил выпуск одноразовых масок. Они трехслойные: наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала «СпанБел» Светлогорского химволокна, внутренний слой – хлопковый материал также белорусского производства ООО «Медватфарм», передает ej.by





Правда, несмотря на это, не во всех аптеках маски есть в наличии, тем более одноразовые. Это подтвердил экспримент радио Свабода







