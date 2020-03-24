Некоторые белорусские банки приостанавливают выдачу кредитов
БТА Банк с 19 марта приостановил кредитование физических лиц, сообщает сайт банка. Когда планируется возобновить выдачу кредитов, не сообщается.
Ранее выдачу кредитов из-за "организационных и технических причин" отменил Приорбанк — с 21 по 23 марта. Сведений о том, возобновится ли выдача кредитов 24 марта, на сайте банка пока что нет.
Тем временем БПС-Сбербанк временно прекратил выдачу карточек рассрочки КартаFUN, пишет TUT.by.
09:34 24/03/2020
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