+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Некоторые белорусские банки приостанавливают выдачу кредитов

БТА Банк с 19 марта приостановил кредитование физических лиц, сообщает сайт банка. Когда планируется возобновить выдачу кредитов, не сообщается.

Ранее выдачу кредитов из-за "организационных и технических причин" отменил Приорбанк — с 21 по 23 марта. Сведений о том, возобновится ли выдача кредитов 24 марта, на сайте банка пока что нет.

Тем временем БПС-Сбербанк временно прекратил выдачу карточек рассрочки КартаFUN, пишет TUT.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru