Романчук: «Белорусская модель в действии – коронавируса нет. И точка»

Власти объявили о предпринимаемых и планируемых мерах по борьбе с коронавирусом. Так, Совмин поручил Минфину выделить в 2020-м 2,35 миллиона рублей (около $920 тысяч по актуальному курсу) из бюджета на мероприятия по предупреждению и распространению COVID-19.





Кроме того, как сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Правда, пока неизвестно, какие именно предприятия получат данную льготу.









— Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято, — цитирует министра БЕЛТА.





О возможности предоставления кредитных каникул для предприятий рассказал зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. А для физлиц регулятором рекомендован индивидуальный подход:





— Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с неоплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга.





Хватит ли на борьбу с коронавирусом 2 миллионов рублей и есть ли шанс у частных компаний уйти на кредитно-налоговые каникулы? На эти и другие вопросы «Салідарнасці» в экспресс-комментарии ответил независимый экономист Ярослав Романчук.





— Если судить по официальным отчетам, согласно которым у нас меньше ста заболевших, сумма в два миллиона выглядит вполне достаточной. Но это в случае, если мы верим в эти цифры, — подчеркнул эксперт.





Он напомнил, что только на тестирование на инфекцию covid-19 в Сеуле было потрачено едва ли не десять раз больше, чем в Беларуси выделяют на все мероприятия.





Экономист считает, что выделенных средств хватит на самые необходимые нужды: закупку медицинских масок, лекарств и оборудования, поддержания функционирования бригад скорой помощи. При этом речь не идет о тестировании и оценке реальных масштабов заражения, а также компенсации убытков кому бы то ни было.





— Белорусская модель в действии — коронавируса нет. И точка. Два миллиона выделили — это значит, что власти не будут помогать белорусам. Они сами должны обеспечить себя лекарствами, думать о том, как не заразиться. Государственная монополия действует по собственным правилам, в которых человек — не основа всего. Основа — это показатели, политический заказ и спокойствие под мудрым руководством Лукашенко.





Собеседник «Салідарнасці» a href="https://gazetaby.com/post/romanchuk-belorusskaya-model-v-dejstvii-koronaviru/161785/" >напомнил о 12 мерах по поддержке национального производителя в чрезвычайных обстоятельствах, которые он предложил на днях.





— Разговоры властей о налоговых каникулах без деталей свидетельствуют о том, что правительство обратилось к бизнес-ассоциациям с просьбой сформулировать собственные просьбы, — говорит Романчук.









И такие просьбы были сформулированы, в том числе и о налоговых и кредитных каникулах.





Экономист обращает внимание на то, что на фоне просьб бизнеса о помощи 20 марта в очередной раз выросла арендная ставка. Он предполагает, что для получения налоговых каникул предприятиям и компаниям, возможно, придется в индивидуальном порядке доказывать необходимость такой помощи. А это снова открывает окно возможностей для «своих»:





— Я думаю, что административные фавориты, которые и так работают за счет налогоплательщиков, и далее будут получать помощь и компенсации из бюджета. А остальным, как и простым людям, придется спасаться самим. Более того, с них могут взять дополнительно, хотя бы по той же аренде.





Эксперт напомнил о возможности, которой не спешит воспользоваться государство: в этом году нефть может обойтись стране в два раза дешевле, но что-то до сих пор не слышно о снижении стоимости ЖКУ или топлива.



