+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Романчук: «Белорусская модель в действии – коронавируса нет. И точка»

Независимый экономист – о мерах по борьбе с коронавирусом, предложенных властями.

Романчук: «Белорусская модель в действии – коронавируса нет. И точка»
Власти объявили о предпринимаемых и планируемых мерах по борьбе с коронавирусом. Так, Совмин поручил Минфину выделить в 2020-м 2,35 миллиона рублей (около $920 тысяч по актуальному курсу) из бюджета на мероприятия по предупреждению и распространению COVID-19.

Кроме того, как сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Правда, пока неизвестно, какие именно предприятия получат данную льготу.


— Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято, — цитирует министра БЕЛТА.

О возможности предоставления кредитных каникул для предприятий рассказал зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. А для физлиц регулятором рекомендован индивидуальный подход:

— Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с неоплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга.

Хватит ли на борьбу с коронавирусом 2 миллионов рублей и есть ли шанс у частных компаний уйти на кредитно-налоговые каникулы? На эти и другие вопросы «Салідарнасці» в экспресс-комментарии ответил независимый экономист Ярослав Романчук.

— Если судить по официальным отчетам, согласно которым у нас меньше ста заболевших, сумма в два миллиона выглядит вполне достаточной. Но это в случае, если мы верим в эти цифры, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что только на тестирование на инфекцию covid-19 в Сеуле было потрачено едва ли не десять раз больше, чем в Беларуси выделяют на все мероприятия.

Экономист считает, что выделенных средств хватит на самые необходимые нужды: закупку медицинских масок, лекарств и оборудования, поддержания функционирования бригад скорой помощи. При этом речь не идет о тестировании и оценке реальных масштабов заражения, а также компенсации убытков кому бы то ни было.

— Белорусская модель в действии — коронавируса нет. И точка. Два миллиона выделили — это значит, что власти не будут помогать белорусам. Они сами должны обеспечить себя лекарствами, думать о том, как не заразиться. Государственная монополия действует по собственным правилам, в которых человек — не основа всего. Основа — это показатели, политический заказ и спокойствие под мудрым руководством Лукашенко.

Собеседник «Салідарнасці» a href="https://gazetaby.com/post/romanchuk-belorusskaya-model-v-dejstvii-koronaviru/161785/" >напомнил о 12 мерах по поддержке национального производителя в чрезвычайных обстоятельствах, которые он предложил на днях.

— Разговоры властей о налоговых каникулах без деталей свидетельствуют о том, что правительство обратилось к бизнес-ассоциациям с просьбой сформулировать собственные просьбы, — говорит Романчук.


И такие просьбы были сформулированы, в том числе и о налоговых и кредитных каникулах.

Экономист обращает внимание на то, что на фоне просьб бизнеса о помощи 20 марта в очередной раз выросла арендная ставка. Он предполагает, что для получения налоговых каникул предприятиям и компаниям, возможно, придется в индивидуальном порядке доказывать необходимость такой помощи. А это снова открывает окно возможностей для «своих»:

— Я думаю, что административные фавориты, которые и так работают за счет налогоплательщиков, и далее будут получать помощь и компенсации из бюджета. А остальным, как и простым людям, придется спасаться самим. Более того, с них могут взять дополнительно, хотя бы по той же аренде.

Эксперт напомнил о возможности, которой не спешит воспользоваться государство: в этом году нефть может обойтись стране в два раза дешевле, но что-то до сих пор не слышно о снижении стоимости ЖКУ или топлива.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru