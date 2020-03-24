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Россия запретила вывоз всех круп

ТАСС сообщает, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила с 20 марта вывоз всех круп на 10 дней до особых указаний специальной рабочей группы.

Напомним, что ранее Россия уже запретила вывоз ряда товаров, но это были не продукты питания, а медицинские маски, вещества для дезинфекции и т. д.

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По данным Белстата, в 2019 году доля отечественной гречки в общем объеме розничных продаж составила 27,4%; крупа овсяная и хлопья овсяные — 92,3%. Отечественной рисовой крупы вообще нет.

При этом в 2019 году страна экспортировала 2 тыс. т гречки, а на отечественном рынке в рознице было продано 5,26 тыс. т. На складах, по данным на начало 2020 года, осталось около 1 тыс. т гречки. Запасы риса — 1,7 тыс. т (а в прошлом году всего 21 тыс. т.)

В 2019 году из РФ было завезено 5,3 тыс. т риса и 1,5 тыс. т риса-сечки.
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