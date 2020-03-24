Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила из грузинского порта Супса вторую партию нефти для Беларуси, пишет ru.oxu.az

Об этом сообщил 23 марта ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.









"Из Супсы отправлена вторая партия азербайджанской нефти для Беларуси объемом 85 000 тонн", - сказал он.



