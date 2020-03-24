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Отгружена партия азербайджанской нефти для Беларуси объемом 85 000 тонн

Азербайджан отгрузил партию нефти для Беларуси

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила из грузинского порта Супса вторую партию нефти для Беларуси, пишет ru.oxu.az
Об этом сообщил 23 марта ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.


"Из Супсы отправлена вторая партия азербайджанской нефти для Беларуси объемом 85 000 тонн", - сказал он.
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