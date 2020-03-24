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Как ситуация с COVID-19 повлияла на работу предприятий

Министерство ежедневно отслеживает ситуацию с поставкой продукции либо закупкой сырья и материалов – вопрос находится на личном контроле министра.

Министерство промышленности ведет ежедневный мониторинг ситуации по фактам нарушения договорных обязательств на поставку продукции либо закупку сырья, материалов и покупных изделий со стороны контрагентов, рассказал Sputnik пресс-секретарь министерства Владимир Подоляк.

Sputnik обратился в Минпром с рядом вопросов о работе подведомостных предприятий в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире и мер, которые в этой связи принимают другие страны. Один из вопросов касался сложностей с поставками сырья или комплектующих из-за рубежа.

"Все холдинги Минпрома подтверждают план производства на ближайшую перспективу и обеспечение импортными комплектующими. Существуют отдельные факты задержек покупных изделий в связи с приостановками производств в отдельных государствах и переносы отгрузок готовой продукции", – сообщил Подоляк.

В этой связи режим работы в целом на предприятиях системы Минпрома не изменен. Однако в случаях возникновения срывов поставок иностранных комплектующих будут скорректированы графики работы предприятий, трудовые будни будут перенесены на другие дни, уточнили в ведомстве.

фото из открытого доступа, для иллюстрации

В организациях отрасли проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, предприятия ежедневно докладывают о ситуации.

Отвечая на вопрос о том, как отразилась ситуация с коронавирусом и мерами, которые принимают в других странах, на сбыте белорусской продукции, в Минпроме отметили, что прорабатывают возможные варианты решения проблемы в случае ее возникновения.


"В случаях возникновения затруднений по поставкам готовой отечественной продукции за границу прорабатываются альтернативные меры решения данных вопросов. В целом, в настоящее время частные случаи не влияют на объемы производства промышленных предприятий", – отметил Подоляк.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 292 142, более 12,7 тысячи человек скончались.

Чтобы остановить распространение инфекции, многие страны континента ввели ограничения, в том числе закрыли границы для въезда иностранцев. Грузы через границы пропускают, однако, по словам, белорусских перевозчиков, прохождение границ и перемещение грузов в новых условиях стало существенно сложнее. 
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