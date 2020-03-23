+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Шрайбман: Это не победа какой-то из сторон, это признание взаимной усталости от спора

Политический обозреватель прокомментировал нефтяные новости.

Напомним, сегодня ряд источников заявили о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска. В частности, Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли сообщил, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

По словам собеседников Reuters, российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Однако Беларусь, чьи власти ранее заявляли о желании наладить закупки у альтернативных поставщиков, пока не сообщила, сколько именно нефти из России ей нужно.

Позже «Роснефть» подтвердила возобновление поставок нефти в Беларусь.

«Ну что, кажется, нефтяной конфликт приближается к концу, — пишет Артем Шрайбман. — По сообщениям разных СМИ и источников, россияне сделали еще большую скидку, чем предлагали раньше — оставляют премию всего $5 на тонну.

Беларусь проиграла большую войну за налоговый маневр, но добилась компромиссного решения спора о премиях. Спасибо надо сказать саудитам, которые обрушили мировой рынок и заставили Россию смягчать позиции для сохранения рынков.


Если допустить, что белорусские НПЗ будут дальше загружаться, как и планировалось в начале года, на 2 млн тонн в месяц и целиком российской нефтью по трубе, то сумма нашей экономии от этой сделки — около $100-130 млн до конца 2020 года.

Но это очень грубый расчет, потому что мы не знаем не только, какой именно была эта премия изначально (кто-то говорит $10, кто-то — $16), но и нужно ли нам будет столько нефти до конца года. Скорее всего, нужно будет меньше. Плюс, часть нефти какое-то время будет идти от альтернативных поставщиков. А значит отвоевал Минск меньше 100 млн долларов.


Это, конечно, копейки на фоне сегодняшнего проседания экономики. Да и на нефтяной войне до сих пор потери были больше, но хоть так.

Главное, что НПЗ будут загружены и можно будет вернуть себе украинский рынок нефтепродуктов, который Россия начала у Беларуси забирать в последние месяцы.

Это не победа какой-то из сторон, это признание взаимной усталости от спора и желание перевернуть эту страницу, когда новые коронавирусные проблемы выглядят намного серьезнее для обеих сторон.

По сути интрига осталась одна. В каких объемах Минск сохранит (и сохранит ли) закупки альтернативной нефти и будет ли продолжать попытки реанимировать балтийские нефтепроводы. Думаю, что грядущая диета и рецессия осушат доступные ресурсы для таких проектов».
Источник: "Солидарность"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru