Напомним, сегодня ряд источников заявили о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска. В частности, Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли сообщил, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.





По словам собеседников Reuters, российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Однако Беларусь, чьи власти ранее заявляли о желании наладить закупки у альтернативных поставщиков, пока не сообщила, сколько именно нефти из России ей нужно.





Позже «Роснефть» подтвердила возобновление поставок нефти в Беларусь.





«Ну что, кажется, нефтяной конфликт приближается к концу, — пишет Артем Шрайбман. — По сообщениям разных СМИ и источников, россияне сделали еще большую скидку, чем предлагали раньше — оставляют премию всего $5 на тонну.





Беларусь проиграла большую войну за налоговый маневр, но добилась компромиссного решения спора о премиях. Спасибо надо сказать саудитам, которые обрушили мировой рынок и заставили Россию смягчать позиции для сохранения рынков.









Если допустить, что белорусские НПЗ будут дальше загружаться, как и планировалось в начале года, на 2 млн тонн в месяц и целиком российской нефтью по трубе, то сумма нашей экономии от этой сделки — около $100-130 млн до конца 2020 года.





Но это очень грубый расчет, потому что мы не знаем не только, какой именно была эта премия изначально (кто-то говорит $10, кто-то — $16), но и нужно ли нам будет столько нефти до конца года. Скорее всего, нужно будет меньше. Плюс, часть нефти какое-то время будет идти от альтернативных поставщиков. А значит отвоевал Минск меньше 100 млн долларов.









Это, конечно, копейки на фоне сегодняшнего проседания экономики. Да и на нефтяной войне до сих пор потери были больше, но хоть так.





Главное, что НПЗ будут загружены и можно будет вернуть себе украинский рынок нефтепродуктов, который Россия начала у Беларуси забирать в последние месяцы.





Это не победа какой-то из сторон, это признание взаимной усталости от спора и желание перевернуть эту страницу, когда новые коронавирусные проблемы выглядят намного серьезнее для обеих сторон.





По сути интрига осталась одна. В каких объемах Минск сохранит (и сохранит ли) закупки альтернативной нефти и будет ли продолжать попытки реанимировать балтийские нефтепроводы. Думаю, что грядущая диета и рецессия осушат доступные ресурсы для таких проектов».