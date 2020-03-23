Нацбанк просит банки гибко подходить к выплате кредитов физлицами
Заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц прокомментировал возможность кредитных каникул для физических лиц
Регулятор рекомендовал коммерческим банкам применять индивидуальный подход в каждом случае.
"Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с неоплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга", - сказал он.
В Нацбанке не ожидают, что у белорусов будут расти долги по кредитам. "Не думаю, что это будет носить массовый характер. Тем более что мы оцениваем эти последствия как не слишком долгосрочные. С учетом рекомендованного механизма, то есть предоставления пролонгации, думаю, что здесь серьезных изменений не будет", - добавил Сергей Калечиц.
15:49 23/03/2020
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