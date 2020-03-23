МНС может предоставить предприятиям налоговые каникулы
Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
МНС рассматривает возможность предоставления налоговых каникул.
«Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение», — проинформировал Сергей Наливайко.
Он уточнил, что речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов.
«Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято», — полагает министр.
15:36 23/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение