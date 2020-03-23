"Дна и ориентиров нет, рынки падают без сопротивления"

Ирине Батуре, эксперту-аналитику, члену ACI Russia, участнику ММВА (Московская Международная Валютная Ассоциация). С этими вопросами Myfin.by обратился к, эксперту-аналитику, члену ACI Russia, участнику ММВА (Московская Международная Валютная Ассоциация).





В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник курс доллара вырос еще на 8 копеек и составил 2,6396 рубля за доллар, что является новым историческим максимумом. За последние две недели торгов курс американской валюты к белорусскому рублю взлетел на 18%. С чем связан такой резкий скачок?





Два «черных лебедя»

«Национальная валюта в настоящее время находится под давлением двух основных факторов, которые влияют на финансовую ситуацию в мире в целом. Во-первых, развал сделки ОПЕК+, а именно, выход из нее России, в ответ на который Саудовская Аравия ответила ценовой войной. И, во-вторых, динамика политических и экономических решений, принимаемых в борьбе с последствиями пандемии COVID-19», – прокомментировала ситуацию Ирина Батура.





По ее словам, все, что происходит в мире, можно охарактеризовать одной фразой (и неважно, что выбирать для анализа – сырьевые активы или валютные рынки) – потеря ориентиров в ситуации острой неопределенности.





Дна и ориентиров нет

«Как правило, применяя методы технического анализа к различным валютным парам либо сырьевым товарам, существуют так называемые уровни поддержки и сопротивления. Мы наблюдаем сейчас отсутствие таковых, и рынки в своем падении пока не имеют ориентиров», – сказала Ирина Батура.





Она подчеркнула, что с точки зрения фундаментальных факторов на первом месте находится реакция Центробанков различных стран, которая выразилась в снижении процентных ставок до нулевых значений.





«Желание регуляторов оказать максимальную поддержку экономикам мы наблюдали как в США (ФРС дважды, с перерывом в 12 дней, снижала ставку, доведя ее до уровня – 0-0,25%), так и в Еврозоне, где ЕЦБ оставил ставку на нулевой отметке и предложил пакет мер по поддержке экономики, в котором так же значится программа выкупа активов на 750 млрд. евро.





Кроме того, ФРС сообщила, что достигла соглашения с ЕЦБ, регуляторами Канады, Англии, Японии, Швейцарии и другими, о скоординированных усилиях по обеспечению долларовой ликвидностью по всему миру», – сказала эксперт.





Белорусский рубль движется вслед за российским

Удельный вес российского рубля в белорусской корзине валют составляет 50%. Исходя из этого, несложно предположить, что национальная валюта будет следовать за российской в утвержденной регулятором пропорции.





В пятницу состоялось внеочередное заседание ЦБ РФ, итоги которого с повышенным интересом ждали и в Беларуси. Результатом заседания стало сохранение ключевой ставки на прежнем уровне 6%.





Хотя всего полтора месяца назад ЦБ РФ в очередной раз понизил ставку и объявил о своем намерении придерживаться выбранного курса смягчения, но на фоне сложившейся ситуации было решено сохранить ставку.





По итогам заседания Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на вопрос о том, собирается ли регулятор рассматривать повышение ставки, заявила «Оно остается на повестке».





Какие ценовые ориентиры могут быть в нынешних условиях?





«По словам Дмитрия Пескова «цена Brent в 25 долларов за баррель неприятна, но не является катастрофой в среднесрочной перспективе». Мы наблюдаем увеличение ЦБ РФ объема продажи валюты при падении ниже этой отметки и это дает рынку пока единственный ориентир – удержать российский рубль вблизи отметки 80 рублей за доллар. Сохранение этих ценовых границ окажет несомненную поддержку и белорусской валюте», – отметила Ирина Батура.





По ее словам, меры, которые сегодня предпринимает Нацбанк Беларуси для удержания экономической стабильности, – максимально возможные.





«Во-первых, это налоговые послабления, которые будут применены для различных сегментов бизнеса. Во-вторых, для банков будут смягчены пруденциальные требования, а введен ряд дополнительных мер регуляторного реагирования, включая проведение валютных интервенций.





В-третьих, политика плавающих курсов допускает колебания белорусского рубля в определенных величинах. Безусловно, Нацбанк имеет ориентиры по курсу национальной валюты в отношении к валютам корзины. Я не верю, что ситуация выйдет из-под контроля», – заявила Ирина Батура.





Рублевый паровоз

При этом она считает, что не стоит ожидать быстрой стабилизации на глобальных площадках:





«Кризис, в который окунулась мировая экономика, самый мощный с 1999 года. Мы наблюдаем торможение и частичную остановку крупных секторов мировой экономики.





Ведущие аналитики по всему миру сходятся во мнении о том, что период восстановления и стабилизации может продлиться весь текущий год. В этой связи, говорить о белорусской экономике в отрыве от глобальных мировых процессов, нельзя», – отметила эксперт.





Она подчеркнула, что белорусский рубль напрямую коррелирует с динамикой курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на сырье. Этот фактор основной, но не единственный.





«Возможное закрепление российского рубля выше психологической отметки в 80 рублей за доллар, разумеется, вызовет изменение стоимости белорусского рубля», – сказала эксперт.





При этом она выразила надежду на то, что дальнейшего падения обоих союзных валют не случится:





«Я надеюсь, что предпринятые ЦБ РФ меры и готовность реагировать на изменение конъюнктуры позволят стабилизировать ситуацию на валютном рынке и не допустить резких колебаний», – сказала Ирина Батура.









Нефть начнет расти после победы над эпидемией

По мнению эксперта, период стабилизации цен на нефть начнется тогда, когда распространение коронавируса пойдет на спад, и мировое потребление сырья будет восстанавливаться.





Готовность стран-экспортеров, если не договориться об объемах добычи, то объявить о своей заинтересованности в возобновлении конструктивного диалога, станет шагом к остановке ценового ралли.





«Если будет заключена сделка по объемам добычи черного золота, это, безусловно, повлияет на цену. Когда это произойдет, сказать сложно, поскольку единственный фактор, который сопровождает сейчас торговлю на рынках – неопределенность. Факты говорят о том, что переговорщики пока не готовы к принципиальным решениям», – подчеркнула эксперт.