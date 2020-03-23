Торги в понедельник завершились обвалом белорусского рубля к евро и доллару. Обе валюты обновили исторические максимумы, так же как и корзина валют. Сегодня она подорожала ещё на 1,33%, а с начала марта уже на 6,81%.





Курс доллара подскочил на 0,0805 BYN до 2,6396 BYN/USD. Последние шесть торгов доллар обновлял исторический максимум. За это время его курс вырос почти на 30 копеек, а с начала марта уже на 40(!) копеек. С начала года доллар переписывает абсолютный рекорд уже тринадцатый раз.





Кус евро рванул вверх на 0,0679 BYN до 2,8300 BYN/EUR. Это новая высота, до которой евро никогда ранее не поднимался. С начала месяца стоимость евровалюты выросла уже на 36 копеек.





Курс российского рубля снизился всего на 0,0062 BYN до 3,2760 BYN/100 RUB. Напомним, что в минувшую пятницу рубль подорожал на 0,0952 BYN.









Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

В кассах банков из-за высокого спроса пропали наличные доллары. Белорусский рубль сильно девальвировался ко всем валютам:





доллар +22 копейки (+9,35%);

евро +15 копеек (+5,63%);

сотня российских рублей +8 копеек (+2,51%);

корзина валют +5,15%.