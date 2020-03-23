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#разам_ад_заразы: к борьбе с коронавирусом подключился белорусский бизнес

Компания Mark Formelle запустила челлендж #разам_ад_заразы - призыв к белорусским компаниям поддержать учреждения здравоохранения для закупки наборов для экспресс-диагностики коронавируса.

#разам_ад_заразы: к борьбе с коронавирусом подключился белорусский бизнес
фото носит иллюстративный характер
- Это поможет сократить нагрузку на больницы, понять реальную цифру заражений и сэкономить самый невосполнимый человеческий ресурс — время.

#Разам_ад_заразы — это общенациональный флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие. Публикуйте фото в социальных сетях, сопровождайте его рассказом о том, какие меры вы принимаете для защиты от коронавируса.

#разам_ад_заразы – это ответ белорусов угрозам, нависшим над человечеством. Это желание показать миру, что наша нация не сидит сложа руки, пока другие страны принимают экстренные меры в борьбе с пандемией коронавируса. Наша общая цель – ускорить "выздоровление" белорусского народа, - говорят в компании.

Сама компания Mark Formelle перечислила 20 тысяч рублей Минской городской клинической инфекционной больнице.

- Цель перевода - закупка экспресс-тестов на коронавирус. Мы очень хотим, чтобы диагностика инфекции проходила максимально быстро, чтобы было проверено максимальное количество людей, чтобы "сомнительные" пациенты перестали томиться в ожидании результатов в больничных стенах, - отмечают в компании.


Телеком-оператор А1 также заявил о перечислении 50 тыс. рублей. Средства тоже предназначены Минской городской клинической инфекционной больнице.

Деньги пойдут на закупку аппаратуры для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ПЦР-диагностики, тест-систем для диагностики коронавируса, защитной одежды медперсонала, медпрепаратов, сообщается на сайте компании. 
"Белоруский партизан"
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