Кирилл Сидорчук. Об этом dev.by сообщили CEO Oyper





— Совет директоров принял решение отдать все наши доходы от подписки на API для монетизации видео учреждениям здравоохранения и общественным организациям, которые занимаются борьбой с коронавирусом. Проблемы общества как в Беларуси, так и в мире сейчас намного важнее, чем вопрос заработка, — заявил Кирилл Сидорчук.





По словам СЕО, сейчас Oyper зарабатывает на своём API, поставляя его по ежемесячной подписке провайдерам видеоконтента и другим компаниям, которые используют визуальный поиск. С 23 марта для провайдеров видеоконтента подписка будет бесплатной, а весь аффиляционный доход пойдет на благотворительность.





— Кроме платной подписки на API мы зарабатываем на комиссиях с ритейлеров, у которых зрители и пользователи что-то покупают с помощью нашей технологии (аффиляционный доход). Зрители и пользователи, использующие наш API, фактически будет участвовать в пожертвовании денег на борьбу с общей проблемой. Это же касается и наших прямых клиентов — провайдеров видеоконтента, — пояснил Кирилл Сидорчук.





В Oyper понимают, что это значит в материальном плане для компании и сотрудников. «Но, учитывая предыдущие гранты от Google и Verizon 5g Labs, мы сможем стабильно функционировать в обозримом будущем», — добавил CEO.









Белорусский стартап Oyper использует технологию компьютерного зрения для поиска одежды на фотографиях и видео. Занимается разработками в сфере искусственного интеллекта для монетизации видеоконтента.





В ноябре прошлого года Oyper разработает пилотный проект с американским сотовым оператором Verizon. Используя технологию белорусов, американцы предоставят своим абонентам новое решение для покупок товаров с помощью гаджетов.





В начале октября стало известно об интересе к Oyper со стороны ещё одной американской AT&T — одного из крупнейших мировых телекоммуникационных операторов. Он планирует внедрить технологию белорусов в своё интерактивное телевидение. Также Oyper является технологическим партнером Google.