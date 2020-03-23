+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Крутой: будем говорить с партнерами о реструктуризации части внешнего долга

Беларусь рассматривает возможность реструктуризации части внешнего долга, заявил в понедельник первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

"Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях... Мы попытаемся выйти на партнеров, не взирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга", - цитирует первого вице-премьера агентство БелТА.

В качестве примера он привел Всемирный банк, который анонсировал выделение прямой помощи, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса.

"Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать", - сказал Крутой.

Рассчитывать на помощь МВФ пока не приходится, поскольку фонд придерживается правила не вести переговоры о кредитах или заключении новых страновых программ во время электоральных кампаний, напомнил вице-премьер. Тем не менее, после президентских выборов, которые должны состоятся в Беларуси в этом году, "будем с ними встречаться и эту тему обсуждать", отметил Крутой.

Внешний государственный долг республики за 2019 год увеличился на 0,2 миллиарда долларов (1,4%) и составил на 1 февраля 2020 года, по данным Минфина, 16,9 миллиарда долларов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru