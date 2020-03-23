"Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях... Мы попытаемся выйти на партнеров, не взирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга", - цитирует первого вице-премьера агентство БелТА





В качестве примера он привел Всемирный банк, который анонсировал выделение прямой помощи, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса.





"Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать", - сказал Крутой.





Рассчитывать на помощь МВФ пока не приходится, поскольку фонд придерживается правила не вести переговоры о кредитах или заключении новых страновых программ во время электоральных кампаний, напомнил вице-премьер. Тем не менее, после президентских выборов, которые должны состоятся в Беларуси в этом году, "будем с ними встречаться и эту тему обсуждать", отметил Крутой.





Внешний государственный долг республики за 2019 год увеличился на 0,2 миллиарда долларов (1,4%) и составил на 1 февраля 2020 года, по данным Минфина, 16,9 миллиарда долларов.



