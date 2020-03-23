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На борьбу с COVID-19 власти выдедяют из бюджета более 2 млн рублей

Более двух миллионов рублей будет выделено из госбюджета на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе Совмина Беларуси в понедельник.

Решение о выделении средств из бюджета закреплено постановлением Совета Министров №163 от 21 марта 2020 года.

"Правительство Беларуси поручило Министерству финансов выделить в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, средства на финансирование и восстановление расходов (...) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в сумме 2 351 413 рублей", – сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, Министерству здравоохранения будет выделено более 1,57 миллиона рублей (в том числе, для государственного учреждения "РНПЦ эпидемиологии и микробиологии" – более 450 тысяч рублей).

Отмечается также, что более 143 тысяч рублей будет направлено в виде межбюджетного трансферта консолидированному бюджету Витебской области, а более 630 тысяч – бюджету города Минска.

Документ принят на основании Закона Республики Беларусь "О республиканском бюджете на 2020 год" и вступает в силу со дня его принятия.
Источник: sputnik.by
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