Шок! Евро в обменниках уже стоит 3 рубля

Самое дорогое предложение на продажу — у Банка «Решение», который выставил котировку на евро в размере 3 рублей.





Сдать доллары выгоднее Паритетбанку — по 2,6365 рубля. А вот купить — у Абсолютбанка (по 2,68 рубля).





Избавиться от российских рублей лучше в отделениях Франсабанка — по 3,3130 рубля/100 RUB. А купить их — в обменниках Абсолютбанка за 3,3250 рубля.





На торгах БВФБ по состоянию на 10 часов 47 минут евро подорожал на 2,54% (до 2,8322 рубля), доллар — на 2,97% (до 2,635 рубля).





А вот российский рубль подешевел на 0,38% — до 3,2637 рубля/100 RUB.