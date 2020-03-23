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Шок! Евро в обменниках уже стоит 3 рубля

Евро по состоянию на утро понедельника дороже других предлагал купить Паритетбанк — по 2,83 рубля, а продавал населению дешевле Банк «Дабрабыт» — за 2,85 рубля.

Самое дорогое предложение на продажу — у Банка «Решение», который выставил котировку на евро в размере 3 рублей.

Сдать доллары выгоднее Паритетбанку — по 2,6365 рубля. А вот купить — у Абсолютбанка (по 2,68 рубля).

Избавиться от российских рублей лучше в отделениях Франсабанка — по 3,3130 рубля/100 RUB. А купить их — в обменниках Абсолютбанка за 3,3250 рубля.

На торгах БВФБ по состоянию на 10 часов 47 минут евро подорожал на 2,54% (до 2,8322 рубля), доллар — на 2,97% (до 2,635 рубля).

А вот российский рубль подешевел на 0,38% — до 3,2637 рубля/100 RUB.
Источник: officelife
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