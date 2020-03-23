Железная дорога: «Сразу минус ползарплаты»





Очевидно, что перевозчики переживают непростые времена. Международное сообщение практически остановлено, и даже в Россию, на которую и приходится основной пассажиропоток из Беларуси, уже сейчас ходят считаные поезда, а с 23 марта вовсе поедут только два.





Что теперь будет с проводниками, машинистами и другими сотрудниками, которые работают на международных рейсах?





В пресс-службе БелЖД оперативно ответить на этот вопрос не смогли. Но судя по тому, как много вопросов о своем будущем задают сотрудники в группе БелЖД ВКонтакте, четкого понимания собственных перспектив нет и у них.





В обсуждении то и дело появляется вопрос: «Что будет с рабочей неделей?» Одни предрекают грядущие сокращения, другие - переход на четырехдневку, третьи - сокращение материальной помощи к отпуску, четвертые - сокращение премии на 50%.





Работники «чыгункi», с которыми удалось пообщаться « Комсомолке », поясняют такое разнообразие версий тем, что на железной дороге много разных предприятий и на каждом руководство решает вопрос индивидуально.





- Я аппаратуру обслуживаю, и у нас работа есть. Для уменьшения расходов отправляют некоторых работников за свой счет на несколько дней в месяц, - рассказал Игорь. - Люди не особо рады, но лучших вариантов решения данной проблемы пока нет.





По его словам, отпуск за свой счет просят писать на 2 - 4 дня в месяц, это приведет к падению зарплат на 20 - 30%. Но он подчеркивает, что это лучше, чем у проводников, у которых работы нет совсем, а значит, и зарплата будет копеечная.









В локомотивных бригадах рассказывают, что из-за недостаточной загрузки они не дорабатывают норму по часам, что скажется и на зарплате.





- При норме 160 часов вырабатываем по 120 - 140. Компенсации никто платить точно не будет, - делится пессимистическими прогнозами его коллега.





Еще один железнодорожник говорит, что в его подразделении людей, у которых нет работы, отправляют в отпуск за свой счет: кого на сутки, кого и на неделю.





- О возмещении простоя даже речи нет. У проводника график 7 через 7. Т. е. 14 рабочих дней в среднем. А писать за свой счет на 7 дней - это слишком, это сразу минус ползарплаты. С окладом в 480 рублей за месяц можно получить всего 240 рублей. Это копейки, - рассуждает собеседник.





Его коллега Андрей говорит, что из-за падения перевозок уже сильно урезали зарплаты многим сотрудникам.





- Сообщили, что материальную помощь к отпуску могут снять либо с 1 апреля, либо с мая. Планируют ограничить прием на работу. Ставили вопрос о сокращении рабочих мест. В связи с чем умные ИТР пытаются уйти в отпуск хотя бы дней на 7 - 10 дней, чтобы получить материальную помощь. Так происходит в Гомеле, Бресте, Гродно и других городах, - поделился Андрей подробностями жизни железной дороги.





Воздушный транспорт: «Пилотам сидеть на земле - смерти подобно»





Летчики и стюардессы тоже сейчас сидят без работы, но и они сами, и пресс-служба «Белавиа» комментировать ситуацию наотрез отказалась. Нам удалось поговорить с работником Национального аэропорта «Минск» - у них из-за сокращения количества рейсов тоже упала загрузка.





- Были варианты вывести часть людей за свой счет, но пока как-то держимся, - объясняет Александр. - Зарплата зависит от фактических смен. Пока по домам никого не отправляют, и мы этому рады, - говорит один из работников аэропорта. - Если будет простой, доходы, конечно, упадут, но подчеркну, что пока его не объявляли. И вообще, даже простой, как говорят юристы, - это хоть какие-то деньги и право просить отсрочки по кредитам у банков. В отпуск за свой счет не отправляют, как это часто бывает в кризисы. И это радует.





По его словам, руководству уже начали сокращать премии, рядовых сотрудников это пока не коснулось. В первую очередь планируют обеспечить работой многодетных и тех, у кого вся семья работает в аэропорту.





- В этом плане наше руководство ведет себя разумно и старается, чтобы не сильно народ пострадал. Зарплаты же в аэропорту самые обычные - рублей по 800 - 900 на руки. Много людей из окрестных городков, типа Сокола или Смолевичей, где другой работы, собственно, и нет. Так что пока приятно удивлены рациональностью нового директора.





Наш собеседник говорит, что в аэропорту ситуация значительно лучше, чем у «Белавиа», где сейчас массовые возвраты по билетам и увесистые платежи по лизингу самолетов. Из-за этого приходится нелегко и сотрудникам.





- Оклады у летунов микроскопические: рублей 280, а весь основной доход - за летные часы. У опытных стюардесс выходило 1500 - 2000 рублей. Пилоты вообще совсем другая лига: там и более 5000 рублей в месяц бывает. Короче, сидеть им на земле - смерти подобно.









Государственный перевозчик: «Перевели водителей на внутренние рейсы»





Государственный перевозчик «Минсктранс», у которого часть рейсов тоже международные, говорит, что отмена заграничных поездок не создала серьезных сложностей.





- С работниками все нормально. Часть водителей изъявили желание и пошли работать на городские перевозки, потому что там не хватало водителей. Часть пошли в плановые отпуска. Есть те, кто взял отпуск и за свой счет. Провели собрание, поговорили, люди ситуацию понимают. Мы работаем в штатном режиме, - рассказал «Комсомолке» Виктор Тозик, замгендиректора «Минсктранса».





По его словам, из 5000 штата водителей предприятия на заграничных поездках было всего 120, поэтому перенаправить их было не так сложно. Да и процент международных перевозок в общем объеме мизерный - меньше процента.





- Самым популярным иностранным направлением у нас была Прибалтика. В Вильнюс автобусы ходили почти каждые полчаса, очень востребовано оно. Конечно, сейчас недополучим средств, сколько именно, сказать сложно.





Маршрутные такси: «Ушли в отпуска за свой счет, работы внутри страны нет»





В компании, которая возит на маршрутках из Минска в Вильнюс и Каунас, говорят, что для них наступило тяжелое время: рейсов нет, машины стоят на парковках, пассажиры массово обращаются за возвратом билетов.





- Возвращаем деньги либо делаем отсрочку проезда, то есть даем билет с открытой датой проезда до конца года. Сейчас в бюджете есть пробел, сразу всем деньги вернуть невозможно, - поясняет директор компании. - У меня процентов 70 сотрудников работали по договору подряда. Теперь их привлекать к работе не будем. А те, у кого наша организация была основным местом работы, написали на месяц за свой счет. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация.





Директор поясняет, что в его организации поездки по Беларуси - это всего 3% от общего объема, поэтому водителей перенаправить некуда. На 0,25% ставки будут работать и офисные сотрудники организации.





- Фактически фирма становится на стоп-лист, - говорит руководитель.





По его словам, водители относятся к ситуации с пониманием, так как за последние три дня они обзвонили десятки компаний: аналогическая ситуация сейчас везде.





- На внутреннем рынке колоссальная конкуренция: на одно рабочее место пять водителей, поэтому происходит демпинг заработной платы: кто дешевле поедет и на сколько. Заработки и на внутреннем рынке начинают падать. Если один готов ехать за 60 рублей в день, то другой уже готов ехать за 50, а третий - за 40. То же происходит и на фурах - люди готовы работать дешевле, лишь бы только работать, - объясняет собеседник. - По нашему рынку вирус бьет очень сильно. По прогнозам, границы откроют не раньше мая, значит, мы не выйдем из этого положения до конца августа или сентября.





К слову, он предполагает, что Евросоюз может не открыть для нас границы и в мае, ведь у нас не вводят карантин и страны ЕС видят в этом потенциальную опасность, это может стать причиной изоляции Беларуси.









Какие еще сферы пострадали из-за пандемии?





Туризм





Первая сфера, на которую пришелся удар вируса. Еще до объявления карантина и закрытия границ люди, опасаясь подцепить новый вирус, массово отменяли туры. Теперь даже при большом желании выехать за пределы страны нельзя, да и некуда. Внутри страны путешествия тоже не востребованы: белорусы уходят в самоизоляцию и экономят деньги, опасаясь приближающегося кризиса.





Гостиницы и хостелы





Отсутствие туристов делает их работу невостребованной.





Грузоперевозки





Несмотря на то, что закрытие границ не распространяется на грузоперевозки, пострадала и эта сфера. Например, соседняя Литва из-за вируса закрыла несколько пропускных пунктов, оставшиеся не успевают справляться с потоком машин. Сказалось еще и то, что предприятия разных стран закрываются на карантин и из-за этого срываются поставки.





Торговля





Большие торговые центры и в Минске, и в областных центрах, и в городах поменьше стремительно пустеют. Продавцы говорят о падении продаж в несколько раз и считают, что виноват не только коронавирус - у людей включился режим экономии из-за роста курса доллара.





Кафе, клубы и казино





О двукратном падении продаж рассказывают и владельцы заведений общепита, а также сотрудники ночных клубов и казино: страну покинули туристы, да и белорусы стараются лишний раз не выходить в свет.





Концертные агентства





На сферу развлечений пришелся один из первых ударов - концерты и другие массовые мероприятия, запланированные на конец марта, апрель и май, отменены или были перенесены на осень.





Производство





Многие сферы промышленности, кроме, конечно, фармацевтики, почувствовали или еще почувствуют симптомы мировой финансовой лихорадки. Из-за карантина на предприятиях стран-поставщиков срываются поставки комплектующих в другие страны. В Беларуси к грядущим сложностям готовят металлургов: проблемная еще с прошлого года отрасль может сильно подкоситься от новых вызовов.





Аренда жилья





Предприниматели, которые сдавали квартиры в аренду, из-за закрытия границ лишаться арендаторов из России и других стран. Из-за чего предложение на рынке посуточной аренды сильно возрастет.





Строительство





Курсовые волнения и неопределенность могут заставить белорусов на время отложить идею строительства жилья, что чаще всего происходит в кризисное время.





Реклама





Крупные рекламодатели сокращают расходы на рекламу, из-за чего страдают компании, которые зарабатывали за ее счет.









Предприниматели





Многие предприниматели закупались одеждой в России и Украине. Теперь закрытые границы оставят их и продавцов без работы.