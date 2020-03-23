+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Мингорисполком: дефицита продуктов не будет

Минчане не столкнутся с дефицитом продовольствия, несмотря на покупательский ажиотаж на ряд продуктов длительного хранения, об этом заявила начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

По словам Нины Емельяновой, в настоящее время речи о введении каких-либо лимитов или норм продаж в одни руки даже не идет.

"Запасов товаров и в первую очередь отечественного производства достаточно (...). Что касается товаров критического импорта, то мы работаем с поставщиками и импортерами, он у них в наличии есть, заявки ритейла выполняются в полном объеме. Покупателям беспокоиться не о чем", – рассказала она в интервью агентству "Минск-Новости".

Что касается повышенного спроса на отечественные макароны и сахар, отметила представитель Мингорисполкома, "розница просто увеличит объемы заказов и вновь заполнит полки". 

При этом ситуация с ценами, по ее словам, контролируется ежедневно.

"Если вдруг кто-то решится поиграть на повышенном спросе, можно будет подумать о введении ценового регулирования. Но все продавцы прекрасно понимают, что ажиотаж носит единовременный краткосрочный характер, поэтому нет смысла без обоснования и предпосылок переписывать ценники. В Минске развита розничная сеть, и в любой ситуации продавцы находятся в зоне конкуренции", – заверила Емельянова.

Она добавила также, что во всех магазинах сегодня увеличена кратность влажной уборки с участием дезинфицирующих средств, а во многих залах установлены дозаторы с антисептиками, в зоне видимости размещены соответствующие памятки о профилактике коронавируса: чтобы белорусы "посещали магазины без опасения за здоровье".
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru