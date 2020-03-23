Мингорисполком: дефицита продуктов не будет

По словам Нины Емельяновой, в настоящее время речи о введении каких-либо лимитов или норм продаж в одни руки даже не идет.





"Запасов товаров и в первую очередь отечественного производства достаточно (...). Что касается товаров критического импорта, то мы работаем с поставщиками и импортерами, он у них в наличии есть, заявки ритейла выполняются в полном объеме. Покупателям беспокоиться не о чем", – рассказала она в интервью агентству "Минск-Новости".





Что касается повышенного спроса на отечественные макароны и сахар, отметила представитель Мингорисполкома, "розница просто увеличит объемы заказов и вновь заполнит полки".





При этом ситуация с ценами, по ее словам, контролируется ежедневно.





"Если вдруг кто-то решится поиграть на повышенном спросе, можно будет подумать о введении ценового регулирования. Но все продавцы прекрасно понимают, что ажиотаж носит единовременный краткосрочный характер, поэтому нет смысла без обоснования и предпосылок переписывать ценники. В Минске развита розничная сеть, и в любой ситуации продавцы находятся в зоне конкуренции", – заверила Емельянова.





Она добавила также, что во всех магазинах сегодня увеличена кратность влажной уборки с участием дезинфицирующих средств, а во многих залах установлены дозаторы с антисептиками, в зоне видимости размещены соответствующие памятки о профилактике коронавируса: чтобы белорусы "посещали магазины без опасения за здоровье".