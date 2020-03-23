











Михаил Ковалев: «За прошлый год мы продали за рубеж продуктов питания на 5,5 млрд долларов. Если съедим больше, значит, меньше продадим. Причем замечу, что, например, по сливочному маслу мы вышли на 4 место в мире, если Евросоюз рассматривать как единое целое. Не Швейцария, а мы, Беларусь, находимся на 5 месте в мире по продаже сыров. По сухому молоку где-то 6 место. Так как же нам не хватит продуктов питания? Сахар мы не знаем, куда девать. Наоборот чужой не пускаем, чтобы мы свой потребили. С продуктами питания никакой проблемы не будет. Мелкие могут быть – раскупили гречку, пока завезут новую. Я знаю, что в России некоторые магазины скомплектовали "тележки для паникера". Забирай – и уходи. "Тележка для паникера". Так они ее условно и назвали».





Ведущий программы Марат Марков адресовал Михаилу Ковалеву вопрос о потенциальном карантине: насколько критичным для страны будет его введение на ряде белорусских предприятий, включая те, которые производят продукты питания?





Михаил Ковалев: «Молочные заводы – это автоматизированные производства, где работает не так много людей. Если там два-три [человека] заболеют, то появится возможность их заменить. Это проблемой не будет. Я думаю, что такие стратегические для продовольственной безопасности, для энергетики (без электричества мы не сможем жить) предприятия будут работать. Не надо чрезмерно паниковать. Нобелевские лауреаты убедительно доказали, что карантинные меры число заболевших практически не уменьшают, только "размазывают" этот пик».





Также гость программы отметил: несмотря на закрытие границ из-за COVID-19, страны дадут «зеленую линию» для экспорта товаров.