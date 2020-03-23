Как коронавирус повлиял на работу белорусских компаний





Александр Охрименко, трейдер компании ООО «ПБ-МАЛАКО»





- Делать прогнозы сейчас очень сложно. Ситуация меняется стремительно. Процесс антиглобализации — на лицо. Страны, даже связанные союзными обязательствами, принимают меры к защите от вируса часто без согласования друг с другом, не учитывая всех возможных последствий своих решений. Поэтому бизнес во всех сферах корректирует работу по мере поступления новых задач, с учетом меняющихся вводных. Приходится постоянно держать руку на пульсе и быть готовыми реагировать очень оперативно. Нынешний ажиотажный спрос со стороны российского покупателя пока играет нам на руку. Так, несмотря на то, что индикатив на масло увеличился, неудовлетворенная потребность в продукте есть.





Александр Казючиц, трейдер, представитель в Республике Беларусь ООО «Аутспан Интернешнл»





- По экспорту в третьи страны — все сложно. Существенно выросла цена фрахта (более чем в 1,5 раза), и это, естественно, повлияло на маржинальность экспортных продаж. Многие вообще потеряли смысл, так как оказались убыточными. Мировые цены на СОМ рухнули. Этот факт, который всем производителям нужно принять, сделать выводы и принимать оперативные решения.





Уже видно, что Китай оживает, приходит в норму. Можно предположить, что к концу апреля окончательно войдет в рабочее русло. В Польше и Литве у населения ажиотажный спрос на масло, но цены при этом остались прежними.





С Литвой сообщение пока открыто через пункт пропуска «Каменный лог». Хотя на самой литовской территории действуют существенные противоэпидемические ограничения. По грузоперевозкам вообще пока не видно особых проблем. А самый выгодный наш партнер по-прежнему — Российская Федерация. На внутреннем рынке цены на отечественные товары не растут. И считаю, что это логично и правильно.





Пандемия коронавируса — это объективная реальность, с которой приходится считаться. Мы еще далеко не прошли пика, поэтому будем соблюдать меры предосторожности, переходить на удаленнку, следить за трендами и оперативно реагировать на новые реалии рынка.





Источник в отделе маркетинга логистической компании БТЛЦ





- Логисты постоянно мониторят рынок, следят за новостями. Пока все в Беларуси работают в штатном режиме. Скорее, даже наблюдается некоторое оживление в связи с ажиотажным спросом на продукты на прилегающих рынках. К нам, в частности, стало поступать чуть больше запросов на перевозку скоропортящейся продукции. Мы, конечно, всегда готовы помочь: реагируем быстро, оперативно прорабатываем все обращения. Компания имеет возможност оставлять грузы по железной дороге даже в те страны, которые объявили о полной изоляции. Как будут развиваться события предсказывать трудно, поэтому нужно пользоваться моментом, чтобы сделать какой-то задел на будущее.