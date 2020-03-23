Сначала определим, отвечают ли вообще ЗВР Беларуси общепринятым критериям достаточности. Согласно МВФ, есть два главных порога безопасности по величине резервов — менее жесткий и более жесткий.





Менее жесткий критерий — ЗВР должны быть не ниже 3 месяцев импорта товаров и услуг. Более жесткий критерий — ЗВР должны соответствовать 3 месяцам импорта, а также покрывать платежи по валютным долгам в течение года.





На сегодня доступна статистика по импорту до января 2020 года. Поэтому сравним размер ЗВР на 1 февраля с 3-месячным импортом товаров и услуг в периоде с февраля-2019 по январь-2020.





На 1 февраля ЗВР Беларуси составляли 9,243 млрд USD, что соответствовало 88,4% 3-месячного импорта. Это значит, что резервы властей не дотягивали даже до менее жесткого критерия достаточности.





В 2019 году Минфин и Нацбанк потратили на погашение валютных долгов 4,2 млрд USD, за 2 месяца 2020-го — 940 млн USD. Таким образом, по более жесткому критерию ЗВР Беларуси должны составлять 14–15 млрд USD.





К 1 марта ЗВР опустились до 8,805 млрд USD. Без учета роста цен на золото регулятор потратил на валютные интервенции до 0,5 млрд USD. То, что интервенции были, это несомненный факт. В пресс-релизе о состоянии ЗВР на 1 марта указано, что Нацбанк продавал валюту на биржевых торгах.





Валютные интервенции Нацбанка продолжились и в марте. 19 числа пресс-служба регулятора сообщила, что «Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах».





Численно оценить масштаб интервенции можно будет только после публикации данных о ЗВР на 1 апреля. Однако уже сейчас хорошо заметны масштабы паники на валютном рынке.





Известно, что первоначально за 1-й квартал Минфин хотел разместить на внутреннем рынке облигации на сумму до 160 млн USD. К марту Минфин собрал за счет этого источника 124,87 млн USD. То есть в марте оставалось продать облигации на 35,13 млн USD и план был бы выполнен.





Но 16 марта финансовое ведомство внезапно объявило о 2 аукционах по размещению валютных облигаций. На первом Минфин хотел продать облигации на 100 млн USD, на втором — в объеме 100 млн EUR.





Скорее всего, экстренные выпуски валютных облигаций были связаны с отказом от размещения евробондов и драматическим расходом валюты из ЗВР в марте месяце. Так власти надеялись сгладить падение официальных резервов.





19 марта объявленные аукционы закончились провалом: Минфин признал их несостоявшимися. По данным АСБ Брокер, на аукционы поступило малое количество заяво от потенциальных покупателей — всего 2,053 млн USD и 2,257 млн EUR.





Можно сказать, что спроса на ценные бумаги Минфина почти не было. Впрочем, это и неудивительно при дефиците долларовой ликвидности, который разворачивается по всему миру.





Если платежи Нацбанка и Минфина по валютным долгам властей останутся на уровне февраля, то при прочих равных можно ожидать сопоставимое падение ЗВР в марте. Иными словами, к 1 апреля резервы могут упасть до 8,3–8,4 млрд USD.





Правда, есть вероятность, что под конец месяца власти проделают испытанный трюк — Минфин продаст облигации на несколько сотен миллионов со сроком обращения несколько дней. Это позволит не показывать в статистике обвал резервов.









Еще один важный момент — далеко не все активы в составе ЗВР можно тратить ради погашения валютных долгов. Например, вряд ли власти затронут такие позиции, как монетарное золото (2,562 млрд USD) и специальные права заимствования (508,6 млн USD).





На 1 марта под рукой у властей были активы в иностранной валюте на сумму 5,732 млрд USD. Большую часть из этих денег составляли ресурсы правительства на счетах в Нацбанке — 4,861 млрд USD (на 1 февраля). По сути, это и есть подушка безопасности, которую власти могут пускать на валютные интервенции.





Если расходование ЗВР продолжится в режиме февраля—марта, то резервы будут истощены к концу 2020 года. Тогда в структуре ЗВР останется золото, СПЗ и немного валюты.





Понятно, что власти не собираются ждать этого момента сложа руки. 18 марта премьер Румас подписал распоряжение о командировке в Москву министра финансов Ермоловича и замминистра финансов Белковца.





Белковец курирует в Минфине работу с госдолгом и сотрудничество с международными финансовыми организациями. Не исключено, что высокие чиновники были направлены в Россию в том числе для обсуждения условий нового кредита — от правительства РФ или по линии ЕФСР.



