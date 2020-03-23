Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телепрограмме Fox News.





По словам руководителя американского Минфина, администрация президента США Дональда Трампа внесла на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект, содержащий меры стимуляции экономики.





Сейчас американские законодатели завершают работу над ним. Его принятие ожидается уже завтра, 23 марта. Принятие и вступление в силу этого пакета мер позволит Федеральной резервной системе США использовать до 4 триллионов долларов для поддержки экономики страны.





Американские чиновники надеются, что объявление меры поддержки регулятора помогут бизнесу страны продержаться в следующие три-четыре месяца.





Сегодня 80 миллионов человек, то есть практически каждый четвертый американец так или иначе страдает от серьезных ограничительных мер из-за карантина.





Нам нужно именно сейчас вкладывать деньги в экономику. Если мы это сделаем, то сможем стабилизировать экономику,

– убежден американский чиновник.





В то же время Мнучин дал понять, что правительство США может принять и другие меры экономической поддержки, если в течение следующих двух месяцев ситуация не улучшится.





США вышли на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Всего в Соединенных Штатах уже 38 757 случаев заражения и более 400 умерших.



