Коронавирус привел к дефициту места на земле для самолетов

Как сообщает "Популярная механика" со ссылкой на Simple Flying, на земле просто не хватает места, чтобы разместить все лайнеры, которые одновременно не нужны. Особенно острой ситуация стала из-за того, что перевозчики рассчитывают на короткий перерыв в полетах и потому не планируют консервацию самолетов и перегон их на удаленные стоянки. В основном компании намерены использовать свои базовые аэропорты и хабы, чтобы разместить борта, но самолетов слишком много, а места слишком мало.





Например, немецкая Lufthansa уже "приземлила" 150 лайнеров, включая весь парк своих Airbus A380 - компания заняла площади в аэропортах Франкфурта и Гамбурга, а также не запущенный в эксплуатацию берлинский аэропорт Бранденбург. American Airlines и Delta Air Lines свои широкофюзеляжные самолеты разместят также в нескольких американских аэропортах, причем последняя вынуждена приостановить использование сразу 600 лайнеров, и часть из них перегонят в пустыню в Аризоне. Отметим, что хранение самолетов в пустыне является оптимальным, поскольку сухой и жаркий климат защищает лайнеры от коррозии, но при этом стоящие в пустыне самолеты одномоментно в эксплуатацию не вернуть.





Также временно поставить на прикол Airbus A380 намерены австралийская Qantas, арабская Emirates и южнокорейская Korean Airlines, но они пока не определились, где будут хранить лайнеры. При этом эксперты авиаотрасли считают, что в ближайшее время может вырасти количество аэропортов в мире, которые превратятся в стоянки для временно не использующихся самолетов.





По данным Frequent Flyers, часть лайнеров поставят на стоянку и в России. Например, только Aeroflot намерен временно вывести из эксплуатации не менее 50 бортов - в основном это будут Boeing 737−800, Airbus A320 и Airbus A321, которые используются для полетов в Европу, что с закрытием границ стало неактуально. Не исключено, что еще на земле окажутся примерно 20 экземпляров Sukhoi Superjet 100, что составляет до половины всех находящихся у компании российских лайнеров.