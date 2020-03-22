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Почти 70 процентов выручки "Горизонт" получает от сдачи помещений в аренду

Согласно годовому отчету ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» за 2018 год, 68 % выручки получено им от сдачи в наем недвижимого имущества.

Такие данные приведены в свежем номере газеты "Белорусы и рынок", которая ссылается на обоснование белорусской Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей). 

Согласно расчетам Центра научно-экономических исследований  Белорусского союза предпринимателей, фактическая рентабельность базовой арендной величины 16,9 руб даже при коэффициенте 0,3 составляет 31,9 %. При коэффициенте 0,5 – 179,75 %, при 1 – 554,64 %.

«Средняя рентабельность по народному хозяйству у нас составляет 11-12 %, поэтому можно спокойно коэффициент 0,3 утвердить», – сказал Александр Калинин. Кроме того, излишне высокая рентабельность арендодателя не стимулирует его к развитию собственного производства, отмечается в обосновании. «Согласно годовому отчету ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» за 2018 год, 68 % выручки получено им от сдачи в наем недвижимого имущества. То есть он живет за счет аренды, паразитируя на негосударственных производственных предприятиях. Так это производственный холдинг просто административно-хозяйственный?», – задался вопросом Александр Калинин.


По мнению эксперта, стоит рассматривать вопрос о целесообразности существования холдинга. Его имущество должно быть или напрямую продано, или передано коммунальным властям. Продолжение - в печатной версии газеты. 
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