Вся поступающая в Национальный банк Беларуси денежная наличность из-за распространения нового коронавируса отправляется на 14-дневный карантин. Об этом сообщили в Нацбанке 22 марта, передаёт TUT.by





В главном банке страны напомнили, что "после контакта даже с не имеющими загрязнений банкнотами и монетами необходимо соблюдать традиционные правила гигиены", а самым безопасным "является использование бесконтактных платежей и дистанционных каналов банковского обслуживания".