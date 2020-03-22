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Нацбанк Беларуси: все наличные деньги помещаются на 14-дневный карантин

Банки рекомендуют белорусам сократить использование наличных денег в пользу дистанционной оплаты товаров и услуг. Некоторые и вовсе советуют воздержаться от оплаты наличкой.

Вся поступающая в Национальный банк Беларуси денежная наличность из-за распространения нового коронавируса отправляется на 14-дневный карантин. Об этом сообщили в Нацбанке 22 марта, передаёт TUT.by.

В главном банке страны напомнили, что "после контакта даже с не имеющими загрязнений банкнотами и монетами необходимо соблюдать традиционные правила гигиены", а самым безопасным "является использование бесконтактных платежей и дистанционных каналов банковского обслуживания".
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