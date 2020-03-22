+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На «Белшину» повесили колхоз-банкрот из Осиповичского района

К ОАО «Белшина» решено присоединить ОАО «Каменичи» — хозяйство, которое находится в Осиповичском районе.

Этот «колхоз» ранее проходил процедуру банкротства и санацию, но в декабре 2020-го суд прекратил производство по делу, которое было начато в 2017 году. В решении есть формулировка:

…Поскольку открытое акционерное общество «Каменичи» внесено в перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению, это влечет прекращение производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) по решению суда, пишет officelife.media.


В открытом доступе самый свежий финансовый отчет ОАО «Каменичи» — за 2016 год. В нем не указан размер чистой прибыли, но известно, что в 2015 году было всего лишь 4 тыс. рублей.

Напомним, что на «Белшине» ранее сменилось руководство. Затем в компании запустили программу финансового оздоровления. Для предприятия 2016, 2017 и 2018 годы были убыточными.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru