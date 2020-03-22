В России заявили, что именно страны Персидского залива виноваты в кризисе на мировых рынках нефти. Андрей Белоусов, первый вице-премьер-министра России, сказал, что Россия никогда не стремилась резкого падения цен на нефть или прекращение сотрудничества с ОПЕК. Об этом сообщают российские СМИ.





В начале марта Россия и ОПЕК не смогли договориться, как должен действовать их соглашение о сокращении добычи нефти: ОПЕК хотела углубить сокращение, тогда как Москва предложила расширить существующие ограничения. Конфликт произошел на фоне снижения спроса на нефть из-за влияния пандемии коронавируса.





Конфликт Саудовской Аравии, которая является главным членом ОПЕК и России, второго крупнейшего в мире экспортера нефти, привели к коллапсу на рынке нефти.





Оправдываясь, Андрей Белоусов отметил, что российская позиция никогда не касалась падения цен на нефть. "Даже нефтяные компании, которые, очевидно, заинтересованы поддерживать свои рынки, не имели позиции относительно расторжения соглашения (ОПЕК +)", - заявил он российскому агентству ТАСС.





По его словам, Россия предлагает расширить существующие границы добычи нефти минимум на еще одну четверть и, возможно, до конца 2020 года. "Но арабские партнеры заняли другую позицию", - цитирует его ТАСС.









Игорь Сечин, председатель российского высшего производителя нефти "Роснефть", всегда выступал против трехлетнего соглашения, заявив, что это позволяет таким членам, как США, увеличивать свою долю рынка путем сокращения поставок. Он считает, что мировые цены на нефть могут вернуться к 60 долларам за баррель до конца 2020 года, если сланцевая нефть будет вытеснена с рынка. Белоусов считает, что цены на нефть уравновесятся примерно на уровне 35-40 долларов за баррель.



