Три предприятия холдинга «Марко» покинули «Беллегпром»
Из концерна вышли ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Красный Октябрь» и ПУП «Сан Марко».
Одновременно в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности включены два новых предприятия – общество с ограниченной ответственностью «Скинтех» (г. Могилев) и торговое унитарное предприятие «БлакитТрейдЛогистикс» (г. Барановичи, Брестская область).
"Белорусский партизан"
14:20 22/03/2020
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