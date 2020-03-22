Три предприятия холдинга «Марко» покинули «Беллегпром»

Одновременно в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности включены два новых предприятия – общество с ограниченной ответственностью «Скинтех» (г. Могилев) и торговое унитарное предприятие «БлакитТрейдЛогистикс» (г. Барановичи, Брестская область).