Еще пару месяцев назад вполне справедливо считалось, что печатать деньги для решения экономических проблем государства - мягко говоря, не комильфо. Но прилетело несколько «черных лебедей» (пандемия коронавируса, обвал нефтяных цен, закрытие границ между странами), которые быстро поменяли экономическую реальность. Как результат, сегодня печатные станки включают практически все страны: Китай сделал это еще в начале февраля, Дональд Трамп сейчас добился снижения ставки ФРС, во Франции то же самое… Даже Украина, где гривна укрепилась за 2019г. к доллару на 15% (мировой рекорд), - и та начала плавную девальвацию, пытаясь помочь экспортерам.





В Беларуси своя история, у нас на мировые экономические ненастья наложился еще и собственный (уникальный и неповторимый, как хрустальный сосуд) нефтяной кризис, а главное - впереди (пере)выборы президента. Накануне которых желательно если не зарплаты с пенсиями поднять, то хотя бы сделать так, чтобы штаны не спадали, а холодильник не побеждал телевизор.





По большому счету, понятно: что бы там ни говорили власти, а девальвация в Беларуси будет. Явная или тайная, умеренная или беспредельная - это уже другие вопросы. Вот только эту самую девальвацию все же можно провести по-разному.





Вспомните, как проходили девальвации «имени Прокоповича» в 2009г. и 2011г. Государство печатало деньги и закачивало их в собственные убыточные предприятия, стремясь «помочь производителю» и «поддержать экспортеров». Ну да, помогли и поддержали, но только ценой потери сбережений рядовыми гражданами, за счет роста цен в магазинах. «Девальвация по Прокоповичу» - это механизм, понятный нашим государственным мужам и отдельно мадам Кочановой. Есть госпредприятия, мы (государство) им помогаем, они работают на благо государства, а народец пусть радуется, что с этого зарплату получил.





Кроме того, давайте вспомним: в Беларуси вокруг любого большого госпредприятия (убыточного) кормится куча небольших частных фирм, которые поставляют сырье и материалы, очищают отходы, проводят компьютеризацию, помогают со сбытом… Или, правильнее сказать, собственники и директора которых учились с директором завода в институте или парятся в бане с его замами, или ходят на охоту с начальниками его цехов, или в ночной клуб - с его детьми. Вот в таких фирмах в итоге и оседают государственные деньги, обогащая только «рыб-прилипал».





КТО ВЫЗОВЕТ ВЕРТОЛЕТ





Но есть другой экономический механизм - тоже действенный, но напрочь ломающий шаблоны в головах белорусских экономистов-государственников. Он прост: напечатать деньги и раздать их людям. Просто раздать.





Есть такой термин - «вертолетные деньги». Его придумал Милтон Фридман в 1969г., написавший: «Представьте, что над неким поселением появляется в один прекрасный день вертолет и разбрасывает чеки на тысячу долларов, которые, разумеется, быстро подбирают жители. Также надо учесть, что каждый из них убежден, что такое больше никогда не повторится». Идея была в том, что прямые денежные «подарки» (но нерегулярные) обывателям являются средством стимулирования экономической активности путем увеличения инфляции и стимулирования потребительского спроса.





Правда, специалисты (не из ВПШ которые) вспомнят, что о важнейшей роли потребительского спроса для роста экономики до Фридмана говорил еще Джон Мейнард Кейнс. Только вот у Кейнса не было таких ярких аллегорий, как вертолет с деньгами.





Действительно, правительства и центробанки стран мира слишком увлеклись традиционными схемами распределения денег - через банки. В результате уже даже нулевые ключевые ставки не особенно помогают росту экономики. В ряде стран попробовали даже отрицательные процентные ставки по кредитам, в т.ч. ипотечным. Однако основными бенефициарами такой политики стали финансовый рынок и биржевые спекулянты - т.е. профессиональные финансисты.





Это при том, что фондовые рынки уже давно отвязались от реальной экономики и даже их бурный рост, как мы видели в 2019г., вовсе не свидетельствует о таком же бурном росте реального сектора. Но пока работает инерция мышления: ФРС США в январе «впрыснул» в экономику в порядке погашения кризиса ликвидности на финансовом рынке почти полтриллиона долларов. Сколько еще «впрыснут», чтобы стимулировать экономику после эпидемии - одному богу известно.





Однако наиболее дальновидные специалисты уже предрекают смену этой парадигмы. В самом начале года швейцарский инвестиционный Synthesis Bank опубликовал прогноз, согласно которому не позднее чем через 10 лет центробанки ряда стран перейдут от раздачи денег банкам (и т.н. количественного смягчения) к раздаче денег домохозяйствам. Потому что нынешние средства борьбы с замедлением экономики в области денежно-кредитной политики себя окончательно исчерпают.





Кроме того, швейцарские банкиры прогнозируют распространение «отрицательного налогообложения». Собственно, уже сейчас сокращение налогов прочно вошло в практику развитых стран (тех же США, но далеко не только) как метод стимулирования экономического роста и потребления. Соответственно, можно «включать и выключать» такое субсидирование домохозяйств в зависимости от экономической ситуации.





Если вернуться к образу, нарисованному Милтоном Фридманом, это будет означать, что «вертолет с деньгами» будет прилетать не регулярно (чтобы не было соблазна накапливать такие деньги в кубышке), а «по вызову». И здесь сразу можно вспомнить об идее безусловного базового дохода (регулярные выплаты вне зависимости от занятости и реальной нуждаемости).





С одной стороны, это выглядит как радужная перспектива «халявы», которую ни одно традиционное правительство допустить не может. И тут свое слово уже говорит пандемия коронавируса. Массовый карантин и самоизоляция в десятках стран мира - хороший тест на способность экономики перенести такие шоки. Но это еще и тест на массовый базовый доход (вэлфер). Людям в самоизоляции надо на что-то жить без работы, и сейчас правительства развитых стран уже думают о пособии (содержании) таких людей. Даже в Америке правые зашевелились в отношении бесплатных медицинских страховок для низов.





ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ





К слову, недавно попытка «вызывать вертолет с деньгами» была предпринята в ЕС: там предложили раздать населению примерно €900 млрд (8% ВВП еврозоны в прошлом году), перечисляя всем обладателям банковских счетов в ЕС по €200 в месяц, пока и если годовая инфляция будет ниже 1%, и по €120, если она будет выше 1%, но ниже 2%. Выплаты прекратятся, когда она достигнет 2%. По подсчетам инициаторов этой идеи (она была опубликована в Financial Times), при медианном доходе домохозяйства в еврозоне около €18,7 тыс. за три года выплаты домохозяйствам могут составить не менее €3 тыс. евро. А что, неплохо. Между прочим, упомянутые €900 млрд - это в два раза меньше, чем правительства стран еврозоны «впрыснули» в виде скупки облигаций и других ценных бумаг на финансовом рынке в рамках политики «количественного смягчения». Вот только те деньги простым людям, понятное дело, не достались.









Кстати, некий аналог «вертолетных денег» опробовали во время кризиса 2008-09гг. в Австралии. Пока США закачивали сотни миллиардов в свою финансовую систему, австралийское правительство перечислило примерно по $950 всем рабочим страны, зарабатывавшим менее $100 тыс. в год. Такие выплаты получили 8,7 млн человек. (Все население Австралии сейчас составляет 25,7 млн, а на тот момент было 21,2 млн). Результат: тогда Австралия оказалась одной из немногих стран, которой удалось избежать рецессии.





Разумеется, у концепции «вертолетных денег» много противников, и аргументов у них предостаточно. Начиная со свойственных протестантской трудовой этике морально-этических: халява развращает, полученные деньги обыватели потратят как-то «неправильно», раздувая к тому же инфляцию. И заканчивая усугублением проблем с государственным долгом. Однако вот, например, нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман считает, что само понятие «потолка госдолга» не имеет никакого практического смысла, а увеличение госрасходов за счет бюджетного дефицита не наносит никакого вреда экономике. Собственно, что США и демонстрируют на собственном примере.





Конечно, сложно представить, что в Беларуси начнут сейчас на полном серьезе обсуждать тему «вертолетных денег». Просто раздавать деньги людям, безотносительно принципов социальной справедливости и интересов самого святого - государства - этого наши чиновники не могут ни понять, ни принять. Так что задача этой статьи, наверное, - просто напомнить о такой возможности: стимулировать экономику за счет «низового» спроса.





Чиновники же продолжают изыскивать малейшие возможности повышения поборов с бизнеса и обывателей. Для первых уготовано резкое повышение штрафов за «несоблюдение законных требований надзорных органов», для вторых - тоже находят чем взять. Продолжающийся рост цен на топливо в условиях падения нефтяных цен - хороший тому пример. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.





Впрочем, потребительский спрос у нас исторически не рассматривался государством как форма стимулирования экономики. Также исторически белорусское государство в трудные для экономики годы всегда усиливает фискальный прессинг, полагая, что именно оно лучше распорядится деньгами людей.







